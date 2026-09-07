Έντονη αντίδραση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ – «Τα 400 ευρώ δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις απώλειες εισοδήματος».

Έντονη είναι η αντίδραση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους.

Το ΕΝΔΙΣΥ χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, επισημαίνοντας ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν ανάγκη από εφάπαξ επιδόματα, αλλά από μόνιμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους, οι οποίες θα αντισταθμίζουν τις απώλειες που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια και θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

«Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν φιλοδωρήματα. Ζητούν αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη», τονίζει το ΕΝΔΙΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

«Τα 400 ευρώ δεν αρκούν»

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, που αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, με βασική προϋπόθεση το ηλικιακό όριο των 65 ετών.

Το Δίκτυο θεωρεί αδικαιολόγητο τον αποκλεισμό περισσότερων από 300.000 συνταξιούχων κάτω των 65 ετών, οι οποίοι, όπως επισημαίνει, αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένες ανάγκες και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνταξιούχοι δεύτερης κατηγορίας.

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«Δεν μπορεί η ηλικία των 65 ετών να αποτελεί κριτήριο για το ποιος δικαιούται στήριξη και ποιος όχι», σημειώνει το ΕΝΔΙΣΥ.

«Οι αυξήσεις πρέπει να ξεπερνούν τον πληθωρισμό»

Ιδιαίτερη κριτική ασκεί το ΕΝΔΙΣΥ και στις αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το Δίκτυο εκτιμά ότι η αύξηση δύσκολα θα υπερβεί το 2,6%, την ώρα που ο πληθωρισμός κινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Όπως υπογραμμίζει, όταν η αύξηση της σύνταξης είναι χαμηλότερη από την άνοδο του κόστους ζωής, ο συνταξιούχος στην πραγματικότητα χάνει αγοραστική δύναμη, παρά το γεγονός ότι βλέπει ονομαστική αύξηση στη σύνταξή του.

«Αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό δεν είναι πραγματικές αυξήσεις. Είναι συνέχιση της απώλειας εισοδήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προσωπική Διαφορά: «Χάθηκαν αυξήσεις τεσσάρων ετών»

Το ΕΝΔΙΣΥ θέτει εκ νέου στο επίκεντρο το ζήτημα της Προσωπικής Διαφοράς.

Παρότι ανακοινώθηκε ότι από το 2027 οι αυξήσεις θα αφορούν και τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν Προσωπική Διαφορά, το Δίκτυο υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι έχουν ήδη χάσει τις αυξήσεις προηγούμενων ετών, με σωρευτική απώλεια που εκτιμάται περίπου στο 15%.

Για τον λόγο αυτό, το ΕΝΔΙΣΥ επαναφέρει το αίτημα για αναδρομική απόδοση των αυξήσεων από 1.1.2023, ώστε να αποκατασταθεί, όπως αναφέρει, η αδικία που έχει δημιουργηθεί.

Στο στόχαστρο η ΕΑΣ και η εισφορά υγείας

Το ΕΝΔΙΣΥ εκφράζει παράλληλα την απογοήτευσή του για την απουσία αναφοράς στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Το Δίκτυο ζητά την κατάργηση της ΕΑΣ και υποστηρίζει ότι οι συνταξιούχοι που επιβαρύνονται από την εισφορά εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Παράλληλα, ζητά την αλλαγή του καθεστώτος της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, με μείωση από 6% σε 4% και επιβολή της κράτησης μόνο σε μία σύνταξη, αντί της υφιστάμενης επιβάρυνσης στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

«Να επιστρέψουν η 13η και η 14η σύνταξη»

Κεντρικό αίτημα του ΕΝΔΙΣΥ παραμένει η πλήρης επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές.

Το Δίκτυο επισημαίνει ότι έχουν περάσει 15 χρόνια από τις συγκεκριμένες περικοπές και θεωρεί ότι η επαναφορά τους αποτελεί πλέον ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αποκατάστασης εισοδήματος.

«Οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να περιμένουν κάθε χρόνο ένα έκτακτο επίδομα. Χρειάζονται μόνιμο εισόδημα και ασφαλή σύνταξη», αναφέρει το ΕΝΔΙΣΥ.

Τα αιτήματα του ΕΝΔΙΣΥ

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και επαναφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη αιτημάτων:

Πλήρη επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις.

Επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Κατάργηση της ΕΑΣ.

Μείωση της εισφοράς υγείας από 6% σε 4% και κράτηση μόνο από μία σύνταξη.

Εφαρμογή του νόμου 4387/2016 για την παράλληλη σύνταξη στους συνταξιούχους πριν από το 2016.

Εφαρμογή του 70% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις χηρείας από ίδιο δικαίωμα σε όλους τους δικαιούχους.

Νομοθετική ρύθμιση για τους «ξεχασμένους» συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων και αποκατάσταση των συντάξεων.

«Οι συνταξιούχοι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

Το ΕΝΔΙΣΥ ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικά μέτρα στήριξης για το σύνολο των συνταξιούχων, χωρίς ηλικιακούς ή άλλους διαχωρισμούς.

«Δεν αποδεχόμαστε διακρίσεις μεταξύ συνταξιούχων πριν και μετά το 2016, ούτε μεταξύ άνω και κάτω των 65 ετών. Οι συνταξιούχοι αποτελούν μία κοινωνική κατηγορία και απαιτούν ίση μεταχείριση», υπογραμμίζει.

Και καταλήγει:

«Οι συνταξιούχοι στήριξαν την ελληνική οικονομία στις πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης. Σήμερα ζητούν από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον πρωθυπουργό να αναγνωρίσουν έμπρακτα τις θυσίες τους. Δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από τη σύνταξή τους».