Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για «συμπεριφορά τραμπούκων».

Εκατοντάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν στο Πόρτσμουθ την Κυριακή, προκειμένου να εμποδίσουν τη μεταφορά 140 αιτούντων άσυλο που είχαν καταφθάσει λίγο νωρίτερα στις ακτές της πόλης, ανταποκρινόμενοι σε καλέσματα μέσω των social media.

Η άφιξη του σκάφους κινητοποίησε μεγάλη επιχείρηση των αρχών, με τη συμμετοχή ελικοπτέρου, αεροσκάφους και ναυαγοσωστικών σκαφών, καθώς εκτιμάται πως είναι η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη βάρκα με αιτούντες άσυλο φτάνει στο Πόρτσμουθ, αλλά και η πρώτη φορά που μια πολυπληθής ομάδα διαδηλωτών εξαπολύει πογκρόμ στους δρόμους της πόλης.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν για ώρες τους δρόμους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί όλη τη νύχτα, προκειμένου να εμποδίσουν τη μεταφορά των ατόμων αυτών σε κέντρο υποδοχής. Η κινητοποίηση έληξε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν η αστυνομία έδωσε εντολή διάλυσης, απειλώντας με συλλήψεις.

{https://x.com/SkyNews/status/2096730288579543063}

{https://x.com/GBPolitcs/status/2096695801028194313}

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Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη διαδήλωση κατά των μεταναστών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους στο Πόρτσμουθ ήταν ντυμένοι στα μαύρα και φορούσαν μάσκες, όπως ακριβώς και οι διαδηλωτές που έκλεισαν δρόμους στο Ντόβερ το Σάββατο.

«Η ατμόσφαιρα εδώ παραμένει ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους αιτούντες άσυλο δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φύγουν. Περίπου το 25-30% των ακροδεξιών φορούν μπαλακλάβες και οι περισσότεροι είναι ντυμένοι στα μαύρα. Οι διαδηλωτές έσπασαν τα παρμπρίζ δύο περιπολικών, ενώ σε κάποια στιγμή έσπασαν και τον αστυνομικό κλοιό».

Οι επιβαίνοντες στο σκάφος μεταφέρθηκαν στην ξηρά, ενώ ο σχεδιασμός του υπουργείου Εσωτερικών προέβλεπε τη μεταφορά τους στο Μάνστον, κοντά στο Ράμσγκεϊτ του Κεντ, όπου πραγματοποιείται η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, έδειχναν πολυπληθείς ομάδες διαδηλωτών να έχουν περικυκλώσει τα λεωφορεία, εμποδίζοντας την αναχώρησή τους.

«Σταματήστε τις βάρκες»

Σε ζωντανή μετάδοση από το σημείο, μάλιστα, ο Ντάνιελ Τόμας - γνωστός και ως Ντάνι Τόμο, πρώην σωματοφύλακας του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον - καλούσε όσους τον παρακολουθούν να μεταβούν στο Πόρτσμουθ για να ενισχύσουν τη διαμαρτυρία.

Ο Τόμας ίδρυσε πρόσφατα την οργάνωση Patriot Platform, η οποία έκλεισε τμήμα του λιμανιού του Ντόβερ το Σάββατο. Παράλληλα, είχε οργανώσει στο παρελθόν την «Επιχείρηση Overlord», με στόχο την αποστολή ακροδεξιών ακτιβιστών στη Γαλλία για να «σταματήσουν τις βάρκες». Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του είχαν βιντεοσκοπήσει τους εαυτούς τους να σκίζουν εγκαταλειμμένες φουσκωτές βάρκες σε γαλλική ακτή, με αποτέλεσμα οι γαλλικές αρχές να του απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα.

Η διαδήλωση του Σαββάτου στο Ντόβερ επικρίθηκε εντόνως από πολιτικούς όλων των κομμάτων, ενώ για την ώρα δεν έχει διευκρινίστει αν η αστυνομία του Κεντ ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη. Αντίστοιχη κριτική ενδέχεται να ασκηθεί και στην αστυνομία του Χάμπσιρ.

Οι κινητοποιήσεις στο Ντόβερ παρέλυσαν την κυκλοφορία στους οδικούς άξονες προς το πιο πολυσύχναστο διεθνές λιμάνι της χώρας, προκαλώντας καθυστερήσεις σε δρομολόγια πλοίων και κλείνοντας κεντρικές αρτηρίες, χωρίς ωστόσο να γίνουν συλλήψεις.

{https://x.com/PolitlcsUK/status/2096742391638003798}

{https://x.com/GBPolitcs/status/2096706288847638856}

Ο υπουργός Επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, καταδίκασε τις διαδηλώσεις, κατά τις οποίες ακούστηκαν συνθήματα όπως «Αυτοί οι δρόμοι ανήκουν σε εμάς» και «Σταματήστε τις βάρκες».

Ο Ρέινολντς δήλωσε στο Sky News ότι καταδικάζει αυτή τη συμπεριφορά και την ταλαιπωρία που προκάλεσε, προσθέτοντας: «Η ειρηνική διαμαρτυρία αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της βρετανικής ζωής, όμως αυτό δεν σημαίνει πως επιτρέπεται να μεταμφιέζεται κανείς με αυτόν τον τρόπο και να διαταράσσει την καθημερινότητα των πολιτών».

Το βράδυ της Κυριακής, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε σχετικά: «Η κυβέρνηση λαμβάνει αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων διελεύσεων με μικρά σκάφη και αποκαθιστά τον έλεγχο στα σύνορά μας. Χάρη στις κοινές προσπάθειες, από τις εκλογές και μετά έχουν αποτραπεί πάνω από 48.000 προσπάθειες διέλευσης και έχουν κατασχεθεί 1.100 βάρκες και μηχανές. Σημειώνουμε πρόοδο, καθώς ο αριθμός των διελεύσεων είναι μειωμένος φέτος, καταγράφοντας για τον Ιούλιο τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2020. Πρέπει όμως να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτόν τον λόγο υπογράψαμε συμφωνία με τους Γάλλους, η οποία προβλέπει 40% περισσότερες περιπολίες στις γαλλικές ακτές, με αποζημίωση βάσει αποτελεσμάτων».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διελεύσεις με μικρά σκάφη έχουν πράγματι μειωθεί φέτος κατά περισσότερο από 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αν και το υπουργείο Εσωτερικών έχει στοχεύσει το συγκεκριμένο μοντέλο δράσης των διακινητών, οι μέθοδοί τους φαίνεται να εξελίσσονται, καθώς πλέον αποπλέουν από διαφορετικά σημεία των ακτών - πολύ πιο μακριά από τη Βρετανία - γεγονός που καθιστά το πέρασμα ακόμα πιο επικίνδυνο.

Οι περισσότεροι από όσους φτάνουν στη Βρετανία διασώζονται από τη Συνοριακή Δύναμη και τα σκάφη της Εθνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας (RNLI) στην αγγλική πλευρά της Μάγχης, και μεταφέρονται στην ξηρά στο Ντόβερ.

Πηγή: Guardian