Ο Όρμπαν διατηρεί σχέσεις με δεξιούς συντηρητικούς και λαϊκιστές σ' όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης της AfD.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν καλωσόρισε την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη.

«Μια τεράστια βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη!», έγραψε χθες, Κυριακή, στο Χ ο δεξιός λαϊκιστής πολιτικός. «Συγχαρητήρια στην Αλίς Βάιντελ, τον Ούλριχ Ζίγκμουντ και ολόκληρη την AfD για τη σαρωτική νίκη τους στη Σαξονία-Άνχαλτ! Προσδεθείτε. Αυτό είναι μόνο η αρχή!».

{https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2096670501569503693}

Ο Βίκτορ Όρμπαν κυβέρνησε επί 16 χρόνια την Ουγγαρία, χρησιμοποιώντας μεθόδους που επικριτές του χαρακτήριζαν αυξανόμενα αυταρχικές, πριν υποστεί βαριά ήττα από τον συντηρητικό Πέτερ Μάγιαρ στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Ο Όρμπαν διατηρεί σχέσεις με δεξιούς συντηρητικούς και λαϊκιστές σ' όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης της AfD, η επικεφαλής της οποίας Αλίς Βάιντελ τον είχε επισκεφθεί αρκετές φορές στη Βουδαπέστη, όταν ήταν πρωθυπουργός.