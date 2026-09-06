LIVE η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12:00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», με τον πρωθυπουργό να απαντάει στα ερωτήματα των εκπροσώπων του Τύπου.
Να θυμίσουμε, ότι το βράδυ του Σαββάτου 6/9 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ΔΕΘ ανακοίνωσε το πακέτο παροχών - ύψους 2,2 δισ. για το ‘27 - ως πρώτο δείγμα των προθέσεων του. Πακέτο που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες που έχουν γυρίσει την πλάτη στη ΝΔ και βρίσκονται στο φάσμα των αναποφάσιστων. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους μέχρι τους αγρότες τις νέες οικογένειες τους δημόσιους υπαλλήλους τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
Ταυτόχρονα έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας «ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλεια της εν μέσω διεθνών κυματισμών».
Για την αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός είπε ότι «με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακαστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: "Ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω"».
Σε όσους σκέφτονται να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας στην κάλπη είπε το εξής: «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει το μήνυμα. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους».
LIVE
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Μητσοτάκης: «Κανείς φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος»13:20:36
«Κανείς φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος. Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, δεν σημαίνει ότι αμελούμε τα δημόσια πανεπιστήμια, που δείχνουν μία εξωστρέφια.
Μετρήστε τους φοιτητές που έρχονται εδώ να σπουδάσουν. Στο Αριστοτέλειο υπάρχει τεράστια λίστα αναμονής. Έχουμε κινητοποίησει πόρους για την χρηματοδότηση των κρατικών πανεπιστημίων. Να δώσουμε στους φοιτητές καθαρές και ασφαλείς εστίες.
Να χτίσουμε και καινούργιες. Θέλουμε να μένουν οι φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο. Το γεγονός ότι μεγάλα πανεπιστήμια έρχονται και επενδύουν στη χώρα, είναι μόνο θετικό. Δώσαμε στα δημόσια πανεπιστήμια τη δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους και γίνονται τόσα ενδιαφέροντα πράγματα».
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Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν έχει απειλή από την ακροδεξιά»13:18:05
«Η ΝΔ επί ημερών μου, πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, είναι οικονομικά φιλελεύθερη. Είναι μία δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη και κοινωνικά.
Έχετε δίκιο να λέτε ότι γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Έχουμε αρκετά κατακερματισμένα κόμματα, αλλά δεν φαίνεται να είναι απειλή. Από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει δικαίωμα με το μεταναστευτικό. Τώρα έχουμε 300 μετανάστες και όχι 30.000, γιατί δείξαμε υπευθυνότητα.
Η Ελλάδα, σε αντίθεση με αρκετές χώρες, δεν έχει απειλή από την ακροδεξιά. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Φέραμε στη ΝΔ πολίτες που δεν την είχα ψηφίσει ποτέ. Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να μπούμε σε αντιπαράθεση με κόμματα σε πράγματα που εξυπηρετούν τη στενή τους ατζέντα».
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Μητσοτάκης: Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να γίνει ροζ ΕΛ.Α.Σ13:16:22
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Μητσοτάκης: «Πίσω από τον ν.Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές»13:15:41
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85f3ylkwwh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων13:12:03
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Μητσοτάκης για ΠΑΣΟΚ: «Κάνουν πολιτική ως ένα μνημόσυνο του παρελθόντος, κοιτάνε μόνο προς τα πίσω»13:11:24
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Μητσοτάκης: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο13:09:55
«Ο προϋπολογισμός μας δεν αντέχει τόσο την 13η σύνταξη όσο και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο» ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε πως κλέβουμε πράγματα. Βέβαια το ίδιο λέει και για την ΕΛΑΣ».
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Μητσοτάκης: Υπάρχουν όρια που αν τα ξεπεράσουμε, θα οδηγήσει σε μέτρα λιτότητας13:06:54
«Για πολλές δεκαετίες, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν, υπήρχε η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι και η χώρα χρεωκόπησε. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Υπάρχουν όρια που αν τα ξεπεράσουμε, θα οδηγήσει σε μέτρα λιτότητας. Με αυτή την κυβέρνηση δεν θα γίνει. Δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε. Αυτή η πολιτική μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Αν κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας είπα τι συνέβη. Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας. Θα πρέπει να τα περνάμε στην επόμενη γενιά;
Την δεκαετία του '80 το χρέος πήγαινε προς μία κατεύθυνση. Είδα τις γιορτές με τραγούδια, χορούς και τρακτέρ στην Κρήτη. Ας αναλογιστούν τι πρέπει να κάνουν. Να μην ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενες δεκαετίας».
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Μητσοτάκης: «Έχω ήσυχη τη συνείδησή για το πώς έχω προστατεύσει τη χώρα δημοσιονομικά»13:02:45
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Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα13:01:49
Τη δική του απάντηση για το περιεχόμενο σχολικών βιβλίων έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ κάλεσε άπαντες να μην ψάχνουν αιτίες για διχασμό.
«Ήρθε στο προσκήνιο το θέμα των σχολικών βιβλίων, επαναφέροντας την ίδια κριτική. Προσπαθούμε να εφεύρουμε αιτίες διχασμού.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl85908fdqax?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τα βιβλία δεν τα γράφει η υπουργός. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα θα το διορθώσουμε. Δεν υπάρχει woke ατζέντα. Γνωρίζω τι σημαίνει. Έγιναν υπερβολές στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Αν κάποιος την υπερασπίζεται, αυτή δεν είναι η κυβέρνηση» τόνισε.
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Μητσοτάκης: «Ένα μέρος της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στους πολίτες και προσπαθώ να το θεραπεύσω»12:59:29
«Θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Θα προσπαθώ να επικαλούμαι στοιχεία από το εξωτερικό. Η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει και δεν αμφισβητείται από τον καθένα. Ένα μέρος της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στους πολίτες και προσπαθώ να το θεραπεύσω.
Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7. Αν αυτό δεν είναι επιτυχία, τότε τι είναι; Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έχω προστατεύσει τη χώρα.
Αν κάποιος περίμενε περισσότερα χθες, συγγνώμη αλλά δεν μπορώ. Αν το έκανα, θα υποθήκευα αυτό που έχουμε κατακτήσει. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα.
Ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Θέλω να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027.
Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν. Από εκεί και πέρα, πρέπει κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Και δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι γενικότερο που αφορά τον διάλογο».
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Μητσοτάκης: «Θετική η ολιτική μας απέναντι στις επιχειρήσεις με μειώσεις φόρων»12:57:23
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Μητσοτάκης: Δε θεωρώ λογικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τον βασικό μισθό12:56:13
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Μητσοτάκης: Έχει γίνει βελτίωση για να μειωθεί η φοροδιαφυγή12:55:00
«Πρόκειται για προσαρμογή σε νέα πραγματικότητα. Ερχόμαστε τις βασικές προσαυξήσεις να τις καταργήσουμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη.
Έχει γίνει βελτίωση για να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα. Είναι μία κατάκτηση κοινωνική. Σε μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί.
Η πολιτική μας είναι θετική στις επιχειρήσεις. Τώρα καταργούμε και το τέλος επιτιδεύματος. Σε δύο χρόνια θα πάμε και σε επιχειρήσεις εντός Αττικής.
Δεν θεωρώ λογικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα ανακουφιστεί και δεν χρειάζεται να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις» είπε.
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Μητσοτάκης: «Αντιδρώ σε όσους λένε ότι η Ελλάδα ήταν καλύτερη το 2019 από το 2026»12:52:44
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl8509x165z5?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή12:52:20
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl84wtim782h?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της12:51:36
Ερώτηση για τους εξοπλισμούς και τα F35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος και τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει κι αν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, δέχθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ
«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούργια πλοία 30 χρόνια.
«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.
Έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της και δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω για τα F35.
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Μητσοτάκης: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα12:50:07
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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούν το 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα12:48:18
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl84smwc1bft?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μητσοτάκης: Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αυτοκριτικός γίνεται12:47:23
Για τα λάθη που έχει κάνει: «Έχω κατηγορηθεί ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχω ζητήσει τα περισσότερα συγγνώμη για τα λάθη που έχουν γίνει. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αυτοκριτικός γίνεται.
Όπως για παράδειγμα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία ήταν αχρείαστη, καθώς όπως φάνηκε μια χαρά μπορεί να δράσει η Αστυνομία.
Έχουμε ακόμα ζητήματα εκδήλωσης του κυβερνητικού έργου. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες και να σαρώσουμε όλα τα εμπόδια όπως για παράδειγμα στις επενδύσεις. Άλλο η αυτοκριτική άλλο το μαστίγωμα. Κοιτάξτε που ήμασταν το 2019 και που είμαστε τώρα. Αυτοκριτική ναι, αλλά και να υπάρχει μια υπενθύμιση που ήμασταν και που πάμε».
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Μητσοτάκης: Σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής με στρατηγικό βάθος που μας ενισχύουν αμυντικά12:38:59
«Η χώρα μας βρίσκεται πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν κάποιους μήνες είχα επισκεφτεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική και γεωπολιτική σχέση με την Αίγυπτο. Είναι σχέσεις με στρατηγικό βάθος που μας ενισχύουν αμυντικά», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Μητσοτάκης: Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός12:32:34
«Μου ζητάτε να παραιτηθώ κ. Φασουλάκη; Μου λέτε να απαντήσω σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε πρώτα τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο»
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Μητσοτάκης: Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο12:31:24
«Δεν ήταν πρόθεση μου να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση στην χθεσινή ομιλία μου. Πολύ ενδιαφέρον ότι το επιτελείο της ΕΛΑΣ έστειλε άλλα στους δημοσιογράφους και άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του.
Τίποτα δεν άλλαξε στον κ. Τσίπρα και πήγε τσάμπα τον rebranding. Τώρα πρόκειται για απάτη και εξαπάτηση των πολιτών. Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες διαλέγουν ποιος θα κυβερνά και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
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Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 202712:27:24
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε:
«Όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Διαψεύστηκαν. Πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, οι εκλογικοί κύκλοι να ολοκληρώνονται. Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι ότι το θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά.
Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023, δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά και κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε μπροστά μας».
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Μητσοτάκης: Έχω μάθει από τα λάθη μου - Δεν θα επιτρέψω την αλαζονεία σε κανέναν μας12:25:14
«Είχα την εντύπωση πως η αντιπολίτευση θέλει να είναι αυτή η νικήτρια στις επόμενες εκλογές. Αυτό τουλάχιστον λένε τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ. Έχω μάθει από τα λάθη μου. Θέλω να προχωρήσει η χώρα ακόμα πιο γρήγορα και έχω δείξει πως δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις.
Δεν θα επιτρέψω ούτε στον εαυτό μου, ούτε στα στελέχη του κόμματος στην αλαζονεία και ότι δεν έχουμε αντιπάλους.
Ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς όταν καλούνται να μιλήσουν εκτίθενται αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Ο κόσμος είναι αυτός που έχει το καρπούζι και το πεπόνι».
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Μητσοτάκης για ακρίβεια: Περισσότερα χρήματα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη απάντηση12:22:10
«Περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη απάντηση για την ακρίβεια. Να μπορέσει και η αγορά να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τα μέτρα δεν είναι πανάκεια. Δεν είναι η μόνη λύση.
Το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει προσφέρει χαμηλό τιμολόγιο είναι μία απάντηση σε όσους φοβούνται αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η οικονομία αναπτύσεται, πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης. Δεν έχει γίνει στον απόλυτο βαθμό, γι' αυτό κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».
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Μητσοτάκης για Σαμαρά: Δεν βλέπω περιθώριο για συνεργασία - Να σκεφτεί την υστεροφημία του12:17:39
Για το νέο κόμμα που φαίνεται πως θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς και το αν θα συνεργαζόταν μαζί του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, στο αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, αν μπει στην Βουλή και αν δεν έχουμε ισοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα.
Το μόνο που θα πω είναι πως δεν βλέπω κάποιο περιθώριο για συνεργασία. Θέλω να πιστεύω πως ο Σαμαράς θα σκεφτεί την υστεροφημία του και παρότι διαθέτει τεχνογνωσία για το πως να κάνει κακό στην παράταξη, θα το σκεφτεί καλύτερα και δεν θα πλήξει την υστεροφημία του».
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πως θα εξοπλίζεται12:16:37
«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η χώρα μας «επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία».
Για το θέμα των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η «Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».
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Ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα12:12:07
Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
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Μητσοτάκης: Δεν φαίνεται στον ορίζοντα κυβέρνηση συνεργασίας12:10:51
«Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω με απλά λόγια τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Η άποψή μου, η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές.
Αν οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει. Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν οφείλεται στη ΝΔ αλλά σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ. Να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα.
Να θυμίσω ότι σε όλους ότι πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35-36% και η ΝΔ πήρε 41%. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα».
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Η επόμενη ερώτηση στον πρωθυπουργό12:09:35
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το ποιες θα είναι οι κινήσεις μετά το εκλογικό αποτέλεσμα αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
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Μητσοτάκης: Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει12:07:51
«Το κατορθώσαμε γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή και έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει "ταβάνι" δαπανών και για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος. Αναγνωρίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια» υποστήριξε ο πρωθυπουργός.
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πλαίσιο στήριξης είναι αυστηρά κοστολογημένο12:07:04
«Η χώρα είναι διατεθειμένη να διανέμει στους πολίτες αυτό που μπορεί. Το λέω αυτό γιατί αρκετές χώρες δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Έχουμε αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Το πλαίσιο στήριξης είναι αυστηρά κοστολογημένο», υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.
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Ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού12:05:08
Η πρώτη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό ήταν για τα μέτρα που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου 6/9.
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Ο Μητσοτάκης «έχρισε» αντίπαλο τον Τσίπρα11:59:09
Τον Αλέξη Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ως βασικό του αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ο πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει -εμμέσως, πλην σαφώς- στην κυβερνητική πρόταση εξουσίας που κατέθεσε προ ημερών, από τη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.
Δείτε ΕΔΩ τη συνέχεια
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Τα πηγαδάκια Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους11:57:43
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Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και η ακρίβεια: Η αδύναμη πλευρά των ανακοινώσεων Μητσοτάκη11:48:50
Αν επιχειρήσει κανείς να αξιολογήσει με οικονομικούς και όχι επικοινωνιακούς όρους τις παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ που παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πρέπει να ξεκινήσει από μία κρίσιμη διάκριση: άλλο η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και άλλο η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι δύο έννοιες συνδέονται, αλλά δεν ταυτίζονται. Και ακριβώς σε αυτή τη διάκριση βρίσκεται η βασική αδυναμία των κυβερνητικών εξαγγελιών.
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Ολοκληρώνεται η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ11:46:30
Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 90ή Διεθνή Έκθεση.
Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12:00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
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Παροχές σε δόσεις έως τις κάλπες – Ο «οδικός χάρτης» των 2,2 δισ. έως το 202911:30:00
Με παροχές σε... δόσεις και με το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων να ξεδιπλώνεται μέσα στο 2027, η κυβέρνηση διαμορφώνει το οικονομικό οπλοστάσιο με το οποίο θα επιχειρήσει να φτάσει έως τις επόμενες εθνικές εκλογές.
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