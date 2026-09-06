LIVE η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ

Μια ημέρα μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε στην ομιλία του.

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12:00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», με τον πρωθυπουργό να απαντάει στα ερωτήματα των εκπροσώπων του Τύπου.

Να θυμίσουμε, ότι το βράδυ του Σαββάτου 6/9 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ΔΕΘ ανακοίνωσε το πακέτο παροχών - ύψους 2,2 δισ. για το ‘27 - ως πρώτο δείγμα των προθέσεων του. Πακέτο που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες που έχουν γυρίσει την πλάτη στη ΝΔ και βρίσκονται στο φάσμα των αναποφάσιστων. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους μέχρι τους αγρότες τις νέες οικογένειες τους δημόσιους υπαλλήλους τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Ταυτόχρονα έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας «ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλεια της εν μέσω διεθνών κυματισμών».

Για την αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός είπε ότι «με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακαστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: "Ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω"».

Σε όσους σκέφτονται να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας στην κάλπη είπε το εξής: «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει το μήνυμα. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους».

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