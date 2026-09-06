Όσα καταγγέλλουν επαγγελματίες και αγρότες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων προκαλούν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων είχε δημιουργήσει προσδοκίες σε διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ωστόσο εκπρόσωποί τους υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν ανταποκρίνονται στην ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν είναι ιδιαίτερα αιχμηροί: από «διαψευσμένες προσδοκίες» και «απογοήτευση και οργή» έως «ψυχρολουσία», ενώ από την πλευρά των αγροτών τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα.

Χατζηθεοδοσίου: «Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των μικρομεσαίων»

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υποστηρίζει ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες περίμεναν από τη φετινή ΔΕΘ στοχευμένες παρεμβάσεις που θα τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις της αγοράς και να ενισχύσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Όπως επισημαίνει, υπήρχε η προσδοκία ότι η φετινή ΔΕΘ θα έδινε ιδιαίτερο βάρος στη μεσαία τάξη και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς είχαν προηγηθεί κυβερνητικές αναφορές σε μέτρα που θα ενίσχυαν το εισόδημα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

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Για τους μικρομεσαίους, ωστόσο, η εικόνα ήταν διαφορετική.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει ότι περίμεναν συγκεκριμένα μέτρα, αλλά «είδαμε ουσιαστικά ελάχιστα», την ώρα που επιχειρήσεις και επαγγελματίες δίνουν, όπως υποστηρίζει, καθημερινό αγώνα για την επιβίωσή τους.

Ιδιαίτερη κριτική ασκεί στη μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς, διερωτώμενος κατά πόσο αυτή μπορεί πραγματικά να αλλάξει την κατάσταση για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει προβληματική την απόφαση για κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα μόνο στην περιφέρεια, αφήνοντας εκτός προς το παρόν τις επιχειρήσεις της Αττικής.

Στο μέτωπο της προκαταβολής φόρου, θεωρεί επίσης ανεπαρκή τη μείωση κατά 5%, καθώς, όπως σημειώνει, το πρόβλημα ρευστότητας παραμένει έντονο.

Ως θετική εξέλιξη αναγνωρίζει, πάντως, την κατεύθυνση πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι απαιτούνται πιο συντονισμένες παρεμβάσεις για την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία της αγοράς.

Το συμπέρασμα που διατυπώνει είναι ιδιαίτερα αιχμηρό: οι προσδοκίες των μικρομεσαίων διαψεύστηκαν και δημιουργείται η αίσθηση ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ως ο «φτωχός συγγενής» της αγοράς.

Καββαθάς: «Τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή»

Στο ίδιο κλίμα κινείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος σχολίασε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις μιλώντας στο MEGA.

Όπως ανέφερε, οι εξαγγελίες προκάλεσαν «απογοήτευση και οργή» στους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως υποστηρίζει, το ύψος του μισθού δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο αριθμητικά, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την ακρίβεια και το συνολικό κόστος ζωής.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διατήρηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο κ. Καββαθάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επαγγελματίες, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι μετά τις συγκεκριμένες εξαγγελίες θα συνεχιστεί η λεγόμενη «εκλογική αιμορραγία» της κυβέρνησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7zsj0flhkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αγρότες ζητούν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η κριτική και από τον αγροτικό κόσμο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υποστηρίζει ότι τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ δεν απαντούν στα βασικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Όπως τονίζει, οι αγρότες περίμεναν συγκεκριμένες απαντήσεις για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα, για το μέλλον της παραγωγής, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τις εκκρεμείς πληρωμές.

Ο ίδιος ζητά, μεταξύ άλλων, να επιστραφούν χρήματα, να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις πληρωμών του 2025 και να αλλάξει το στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία.

Πάνω απ' όλα, όμως, θέτει το ζήτημα του κόστους παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις που να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στο αφορολόγητο έως τις 20.000 ευρώ, υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά περίπου 50.000 κατ' επάγγελμα αγρότες, ενώ δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το υψηλό κόστος παραγωγής.

Ο κ. Αλειφτήρας καταλήγει μάλιστα σε ιδιαίτερα σκληρό συμπέρασμα, λέγοντας ότι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες δημιουργούνται δύο πιθανά συμπεράσματα: είτε δεν υπάρχει επαρκής επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είτε η συνέχιση της αγροτικής παραγωγής δεν αποτελεί την απαιτούμενη προτεραιότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7ziswu5nep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καπούνης: «Οι αγρότες δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, αναγνωρίζει ότι η μείωση της φορολογίας για τους αγρότες είναι καλοδεχούμενη, υποστηρίζει όμως ότι δεν απαντά στην πραγματικότητα που βιώνουν οι παραγωγοί.

«Ο αγρότης δεν ζει από την εφορία. Ζει από το χωράφι και από το κοπάδι», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα που μεταφέρει.

Ο κ. Καπούνης αμφισβητεί ευθέως την εικόνα εισοδημάτων ύψους 20.000 ή 30.000 ευρώ που, όπως αναφέρει, χρησιμοποιείται ως βάση για την αποτίμηση των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ειδικά για τη Νάξο, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ και θέτει στο επίκεντρο το κόστος του πετρελαίου, του ρεύματος και των μεταφορών.

Μάλιστα, αναφέρει ότι στη Νάξο η τιμή του πετρελαίου φτάνει τα 2,46 ευρώ, υπογραμμίζοντας το βάρος που επωμίζονται οι παραγωγοί λόγω του αυξημένου κόστους.

Παράλληλα, ζητά να ειπωθεί η πραγματική εικόνα για το αγροτικό χρέος και τις πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ θέτει ερωτήματα και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε εξαιτίας ζωονόσων.

Η αντίδρασή του συνοδεύεται και από προειδοποίηση για κινητοποιήσεις, καθώς προανήγγειλε την έξοδο αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7zm3jw8v7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ψυχρολουσία» για τους συνταξιούχους

Απογοήτευση εκφράζεται και από την πλευρά των συνταξιούχων.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, Στάθης Ανέστης, έκανε λόγο για «ψυχρολουσία» μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για την αύξηση του έκτακτου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ενίσχυση δεν αποτελεί ουσιαστική απάντηση στην ακρίβεια και στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκαν και οι συντάξεις χηρείας. Ο κ. Ανέστης υποστηρίζει ότι η ρύθμιση αφορά μια μικρότερη ομάδα συνταξιούχων, ενώ παραμένουν σοβαρά προβλήματα για τη μεγάλη πλειοψηφία των παλαιότερων συντάξεων χηρείας.

Με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τόνισε ότι οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επαίτες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν εργαστεί, έχουν καταβάλει εισφορές και έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7zp4omwaax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κριτική και για τα «κόκκινα» δάνεια και την αγορά ακινήτων

Στο συνολικό παζλ των αντιδράσεων προστίθεται και η κριτική για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων.

Η δικηγόρος και ειδική σε θέματα δανειοληπτών, Σουζάνα Κλημεντίδη, εκτίμησε ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι δεν ανακοινώθηκε διαφορετική αντιμετώπιση για τους συνεπείς οφειλέτες ούτε οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στο μέτωπο των ακινήτων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Ζιάβρας, εκτίμησε ότι το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για ακίνητα έως περίπου 150.000 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει πιέσεις στις τιμές.

Όπως εξήγησε, η αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει ιδιοκτήτες σε υψηλότερες απαιτήσεις, καθώς θα γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε αγοραστές που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

«Τα μέτρα δεν φτάνουν»

Παρά τις διαφορετικές ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας, από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους προκύπτει ένας κοινός άξονας: η αίσθηση ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική πίεση που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες, παραγωγοί και συνταξιούχοι.

Οι μικρομεσαίοι ζητούν μεγαλύτερη φορολογική και οικονομική στήριξη, οι επαγγελματίες θέτουν στο επίκεντρο την ακρίβεια και τη ρευστότητα, οι αγρότες μιλούν για κόστος παραγωγής, καύσιμα, πληρωμές και επιβίωση της παραγωγής, ενώ οι συνταξιούχοι ζητούν ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός τους και λύσεις στα προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Οι αντιδράσεις, μάλιστα, δεν περιορίζονται στη διατύπωση διαφωνιών. Από την πλευρά των αγροτών έχει ήδη τεθεί θέμα κινητοποιήσεων, ενώ οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών προειδοποιούν ότι η δυσαρέσκεια μπορεί να έχει και πολιτικό αποτύπωμα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα μεταφραστούν στην πράξη σε ουσιαστική οικονομική ανακούφιση ή αν η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις και στις προσδοκίες των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων θα παραμείνει ανοιχτή.