Τι αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι εξαπέλυσε τις επιδρομές έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ εναντίον των στρατιωτών του.

Το υπουργείο έκανε λόγο για δύο θανάτους στη Ναμπατίγε ελ-Φάουκα και για δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν στην Άραμπ Σαλίμ, μια γειτονική πόλη, διευκρινίζοντας πως άλλοι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διάφορα μέρη, μεταξύ των οποίων αρκετές γυναίκες και τρία παιδιά.