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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας, στη Βοιωτία.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη, με 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096554878524907745}

Μάλιστα, ήχησε και το 112 για ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2096557124109123978}

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Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή ενδεχόμενης επέκτασής της, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.