Μετά τη σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμηγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια, στον Κόλπο Κεγχρεών, καθώς ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη λέμβο έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανατολικά της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, θαλαμηγός με σημαία Μάλτας, στην οποία επέβαιναν έξι αλλοδαποί επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, με μικρή λέμβο στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες.

Μετά τη σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Για τον έναν από τους δύο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

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Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.

Μετά την τραγική εξέλιξη, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμηγού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η έρευνα των λιμενικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της σύγκρουσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα.