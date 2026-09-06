Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας στην κατηγορία 3, υψηλού κινδύνου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Αττική, η οποία περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Μαγνησία, η Αργολίδα και η Κορινθία.

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας αποτυπώνει ένα ευρύ μέτωπο αυξημένου κινδύνου, καθώς η κατηγορία 3 αφορά επίσης περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και την Κρήτη και νησιωτικές περιοχές.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2096185719295246370}

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε:

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Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και Μαγνησία

Αργολίδα και Κορινθία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς

Καβάλα, Ροδόπη και Έβρο

Κρήτη

νησιά του Ιονίου, του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου

περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, των Σερρών, της Αχαΐας και της Ηλείας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν πυρκαγιές.

Ισχυρή σύσταση για αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, συστήνεται να αποφεύγεται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης σε δραστηριότητες όπως το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η καύση αγρών απαγορεύεται.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο όπου έχει εκδηλωθεί το περιστατικό.