Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ενώ οι προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση παραμένουν σε αδιέξοδο.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Κόλπο, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταλλάσσουν πλήγματα γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε διαφορετικά σημεία της θαλάσσιας περιοχής.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι το αμερικανικό σκάφος επιχειρούσε να εισέλθει σε ζώνη που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει προστατευόμενη. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, επρόκειτο για μη επανδρωμένο στρατιωτικό όχημα επιφανείας, το οποίο καθοδηγείται από απόσταση.

Στο στόχαστρο ιρανικά πετρελαιοφόρα

Πριν από την ανακοίνωση για το αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν κάνει λόγο για επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα που κινούνταν, σύμφωνα με την Τεχεράνη, μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι είχαν βάλει στο στόχαστρο χθες και τρία αμερικανικά πλοία σε άλλες περιοχές, ενώ προειδοποίησαν τα υπόλοιπα πλοία να μην επιχειρούν διέλευση από θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από το Ιράν.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), από την πλευρά της, είχε ήδη ανακοινώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δύο από τα πλοία «εξουδετερώθηκαν μόνιμα», ενώ ένα τρίτο καταστράφηκε ολοσχερώς. Μάλιστα, τα ξημερώματα του Σαββάτου οι ΗΠΑ επιτέθηκαν και σε ένα τέταρτο τάνκερ του Ιράν, από το οποίο διασώθηκαν 26 μέλη του πληρώματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα πετρελαιοφόρα αποτελούσαν τμήμα ενός μυστικού δικτύου που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και συνεργαζόμενες οργανώσεις, αποφέροντας, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τρία πλοία βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Ένα εντοπίστηκε ανοικτά του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκεται ο βασικός πετρελαϊκός τερματικός σταθμός του Ιράν στον Κόλπο, ένα δεύτερο νοτιότερα, κοντά στο Στενό του Ορμούζ και την περιοχή του Τζασκ, ενώ το τρίτο βρισκόταν στον Κόλπο του Ομάν.

Η Τεχεράνη μιλά για «πράξη απελπισίας»

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τα αμερικανικά πλήγματα, κάνοντας λόγο για ζημιές σε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση «πράξη απελπισίας», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε μια προσπάθεια να ανατραπεί ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ.

Το Ιράν εξακολουθεί να επιβάλλει περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω του στρατηγικού περάσματος, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει παράλληλα σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών. Έτσι, η αντιπαράθεση μεταφέρεται πλέον άμεσα στη θαλάσσια κυκλοφορία και στην ενεργειακή δραστηριότητα της περιοχής.

Η κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του κρίσιμου ρόλου του Στενού του Ορμούζ για τις διεθνείς ενεργειακές μεταφορές, καθώς αποτελεί βασικό πέρασμα για τη διακίνηση πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Νέα απειλή από την Τεχεράνη

Το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό. Ο Χατάμ αλ Ανμπίγια, διοικητής του μικτού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποίησε ότι, εφόσον συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή θα είναι ακόμη σφοδρότερες.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό απέφυγαν σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από την ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρουν ότι από τον βομβαρδισμό πετρελαιοφόρου κοντά στο νησί Χαργκ δεν υπήρξαν θύματα.

Στην περιοχή του Τζασκ, δημοσιογράφος του ίδιου δικτύου ανέφερε ότι ένα από τα δύο πετρελαιοφόρα που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν άδειο, ενώ το δεύτερο μετέφερε πετρέλαιο. Τα πληρώματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Σε αδιέξοδο η διπλωματία

Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ενώ οι προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εντείνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει τον έλεγχο των διελεύσεων από το Στενό του Ορμούζ. Με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε παράλληλους αποκλεισμούς και στρατιωτικές επιχειρήσεις, τα περιθώρια για αποκλιμάκωση περιορίζονται.

Η επίθεση στο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος, σε συνδυασμό με τα πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα, αυξάνει πλέον τον κίνδυνο ενός ευρύτερου επεισοδίου στον Κόλπο, σε μια περιοχή όπου ακόμη και ένα περιορισμένο στρατιωτικό περιστατικό μπορεί να έχει συνέπειες πολύ πέρα από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη.