Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι πρώτα εξασφάλισαν το σκάφος και απομάκρυναν το πλήρωμα και στη συνέχεια το βύθισαν, μαζί με σκάφη υποστήριξης που βρίσκονταν στην περιοχή.

Νέα επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων ανοικτά του Ισημερινού, με τις ΗΠΑ να προχωρούν στη βύθιση ενός ακόμη τάνκερ που φέρεται να συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για το τέταρτο σκάφος που καταστρέφεται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή, εξέλιξη που προκαλεί αντιδράσεις από αλιείς και μέλη των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το σκάφος είχε σχέση με τη βίαιη εγκληματική οργάνωση Los Choneros και συμμετείχε σε δραστηριότητες που συνδέονται με το οργανωμένο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

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Στην επιχείρηση διασώθηκαν συνολικά 26 μέλη του πληρώματος του «Maria Candelaria», τα οποία παρέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό του Ισημερινού. Οι ναυτικοί μεταφέρονται προς το λιμάνι της Μάντα, όπου αναμένεται να εξεταστεί η υπόθεση και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις αμερικανικές καταγγελίες.

Αντιδράσεις από τους αλιείς

Η νέα επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αντιδράσεις στον Ισημερινό για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή.

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Προηγούμενα πληρώματα σκαφών που είχαν βυθιστεί από τις αμερικανικές δυνάμεις οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στη Μάντα, ωστόσο αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Οι ίδιοι οι αλιείς αρνούνται ότι συμμετείχαν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Εκπρόσωποι της αλιευτικής κοινότητας εκφράζουν φόβους ότι η εντατικοποίηση των επιχειρήσεων δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τους επαγγελματίες της θάλασσας, καθώς, όπως υποστηρίζουν, νόμιμα αλιευτικά σκάφη μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο λόγω υποψιών που δεν έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Σκληρή εκστρατεία κατά των καρτέλ

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στη διευρυμένη συνεργασία ΗΠΑ και Ισημερινού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στα καρτέλ, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έξαρση της βίας που συνδέεται με τις εγκληματικές οργανώσεις.

Παράλληλα, το Κίτο έχει ενισχύσει τη συνεργασία του με την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», μιας περιφερειακής συμμαχίας κατά των καρτέλ στην οποία συμμετέχουν περίπου 20 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Ωστόσο, οι αμερικανικές επιχειρήσεις στη θάλασσα εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα, ιδιαίτερα όταν οι επιβαίνοντες στα σκάφη αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών και, σε προηγούμενες περιπτώσεις, δεν προέκυψαν κατηγορίες σε βάρος τους.