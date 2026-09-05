Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων έρχεται μετά τη σχετική ύφεση του Αυγούστου.

Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Τεχεράνης να προειδοποιεί ότι τα πλήγματα εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή θα ενταθούν, εφόσον η Ουάσινγκτον συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό και την «παρενόχληση» ιρανικών πλοίων.

Η προειδοποίηση ήρθε την ίδια ημέρα που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM, ανακοίνωσε πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων στην περιοχή του Κόλπου. Η Ουάσινγκτον παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση σε προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις κατά δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα τρία τάνκερ συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης και αποτελούσαν μέρος ενός «σκιώδους δικτύου» που, κατά τις ΗΠΑ, εξασφαλίζει δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της ιρανικής δύναμης και των συμμάχων της. Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι δύο από τα πλοία «εξουδετερώθηκαν μόνιμα», ενώ ένα τρίτο «καταστράφηκε ολοσχερώς».

Τα τάνκερ βρίσκονταν σε τρία διαφορετικά σημεία. Το πρώτο έπλεε ανοιχτά του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκεται ο σημαντικότερος πετρελαϊκός τερματικός σταθμός του Ιράν. Το δεύτερο βρισκόταν κοντά στο Τζασκ και στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ενώ το τρίτο βρισκόταν στον Κόλπο του Ομάν.

Ιρανικά κρατικά μέσα είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Χαργκ. Ανταποκριτής της κρατικής τηλεόρασης ανέφερε αργότερα ότι ιρανικό πετρελαιοφόρο δέχθηκε αμερικανικό πλήγμα κοντά στο νησί, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Από το Τζασκ μεταδόθηκε ότι δύο ακόμη πετρελαιοφόρα έγιναν στόχος και ότι τα πληρώματά τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

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Η CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αφού αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό απέφυγαν «πολλαπλές απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις». Κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ιδιαίτερα σκληρό ήταν το μήνυμα του επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ. «Εάν ανοίξετε πυρ εναντίον δύο πλοίων μας, θα σας επιβάλουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό τίμημα: θα σας πάρουμε τρία», δήλωσε μετά την επιχείρηση.

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων έρχεται μετά τη σχετική ύφεση του Αυγούστου. Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν στις 30 Αυγούστου, ενώ το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει. Το Ιράν εξακολουθεί να παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και ενισχύουν τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.