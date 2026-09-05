Ειδικοί σε θέματα ιδιωτικότητας αναγνωρίζουν ότι η κίνηση αποτελεί θετικό βήμα, προειδοποιούν όμως ότι η απενεργοποίηση των MAIDs δεν εξαφανίζει όλους τους πιθανούς τρόπους εντοπισμού μιας συσκευής.

Σε μια κίνηση που αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια των στρατιωτικών προσωπικών δεδομένων, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να απενεργοποιούν λειτουργίες παρακολούθησης σε κυβερνητικές συσκευές, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται εμπορικά μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, η προσπάθεια επικεντρώνεται στα λεγόμενα Mobile Advertising IDs (MAIDs), μοναδικά αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές και διαφημιστικά δίκτυα για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με τις συσκευές και τις τοποθεσίες των χρηστών.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ο Στρατός Ξηράς και η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων έχουν προχωρήσει σε μέτρα για την απενεργοποίηση τέτοιων trackers σε υπολογιστές Windows και κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με επιστολές που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον γερουσιαστή Ron Wyden.

Ο κίνδυνος κρύβεται στα δεδομένα τοποθεσίας

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη Μέση Ανατολή, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους και όπου ακόμη και φαινομενικά ασήμαντα δεδομένα μπορούν να αποκτήσουν επιχειρησιακή αξία.

Η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας από smartphones δεν περιορίζεται απαραίτητα στις στρατιωτικές εφαρμογές. Δεδομένα που συγκεντρώνονται από εφαρμογές και διαφημιστικές πλατφόρμες μπορούν να καταλήξουν σε εταιρείες διαμεσολάβησης δεδομένων και στη συνέχεια να πωληθούν σε τρίτους.

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Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς τέτοιου είδους πληροφορίες θα μπορούσαν δυνητικά να αποκαλύψουν πού βρίσκονται στρατιωτικοί, ποιες περιοχές επισκέπτονται ή ακόμη και μοτίβα μετακίνησης προσωπικού.

Ο κίνδυνος δεν αφορά επομένως μόνο το περιεχόμενο μιας συσκευής, αλλά και τα λεγόμενα «μεταδεδομένα» που μπορούν να δημιουργηθούν από τη χρήση της.

Διαφορετική αντιμετώπιση σε υπολογιστές και κινητά

Τα στοιχεία που έφερε στο φως ο Wyden δείχνουν ότι η προστασία δεν εφαρμόστηκε ταυτόχρονα σε όλες τις συσκευές.

Στους υπολογιστές Windows, το σχετικό μπλοκάρισμα υπήρχε ήδη πριν από το 2021. Στα κινητά τηλέφωνα, όμως, η απενεργοποίηση των trackers ως προεπιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόστηκε από τον αμερικανικό στρατό μόλις τον Φεβρουάριο του 2026.

Η χρονική αυτή διαφορά έχει σημασία, καθώς τα smartphones αποτελούν ιδιαίτερα πλούσια πηγή δεδομένων τοποθεσίας και χρησιμοποιούνται καθημερινά από το προσωπικό.

Πίεση προς το Πεντάγωνο για περισσότερα μέτρα

Ο Ron Wyden, μαζί με τον βουλευτή Pat Harrigan, πιέζει το Πεντάγωνο να εξετάσει κατά πόσο τα υφιστάμενα μέτρα είναι αρκετά για να προστατεύσουν το στρατιωτικό προσωπικό.

Ο Wyden έχει υποστηρίξει ότι οι σημερινές προσπάθειες δεν επαρκούν, καθώς η απενεργοποίηση των διαφημιστικών αναγνωριστικών αποτελεί μόνο ένα μέρος του προβλήματος.

Ειδικοί σε θέματα ιδιωτικότητας αναγνωρίζουν ότι η κίνηση αποτελεί θετικό βήμα, προειδοποιούν όμως ότι η απενεργοποίηση των MAIDs δεν εξαφανίζει όλους τους πιθανούς τρόπους εντοπισμού μιας συσκευής. Άλλες τεχνικές συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την κατάσταση των δικών του συσκευών, ενώ το Πεντάγωνο έχει δεσμευθεί να απαντήσει απευθείας στους νομοθέτες.

Ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο των δεδομένων

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά πλέον όχι μόνο την ιδιωτικότητα των πολιτών αλλά και την εθνική ασφάλεια.

Για χρόνια, η βιομηχανία της ψηφιακής διαφήμισης έχει βασιστεί στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά και την τοποθεσία των χρηστών. Όταν όμως ο χρήστης είναι στρατιωτικός που βρίσκεται σε εμπόλεμη ή ευαίσθητη περιοχή, τα ίδια δεδομένα μπορούν να αποκτήσουν εντελώς διαφορετική αξία.

Η τοποθεσία ενός smartphone μπορεί να φαίνεται αθώα σε ένα διαφημιστικό σύστημα, όμως σε μια στρατιωτική βάση ή σε μια περιοχή επιχειρήσεων μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες.

Η απόφαση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να περιορίσουν αυτού του είδους την παρακολούθηση δείχνει ότι η μάχη για την προστασία των στρατιωτικών δεδομένων περνά πλέον και μέσα από τις ίδιες τις καθημερινές ψηφιακές συσκευές.

Και το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν η απενεργοποίηση των διαφημιστικών trackers αρκεί για να εμποδίσει την αποκάλυψη της θέσης στρατιωτικού προσωπικού ή αν απαιτούνται πολύ αυστηρότεροι περιορισμοί στη χρήση smartphones και άλλων συνδεδεμένων συσκευών.