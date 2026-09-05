Η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ και η παρουσία της στη διοργάνωση συνδυάζει την τεχνολογία και την καινοτομία με στοιχεία της πλούσιας πολιτιστικής της παράδοσης.

Με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας, στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ιαπωνικό περίπτερο στο πλαίσιο της περιοδείας του στους χώρους της Έκθεσης, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη. Εκεί, η ιαπωνική αντιπροσωπεία είχε ετοιμάσει μια ξεχωριστή υποδοχή, με μουσική παράσταση με τα παραδοσιακά ιαπωνικά τύμπανα Taiko.

Ο δυναμικός ήχος των τυμπάνων έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην επίσκεψη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθεί την παράσταση μαζί με τους παρευρισκόμενους. Το Taiko αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ιαπωνικής μουσικής παράδοσης και η παρουσία του στη ΔΕΘ εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτιστικό πρόγραμμα της ιαπωνικής συμμετοχής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl78zuhag4p5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κατά την παρουσία του στο περίπτερο, ο πρωθυπουργός είχε σύντομη συζήτηση με εκπροσώπους της ιαπωνικής αντιπροσωπείας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις σχέσεις των δύο χωρών και στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito, και ο Ιάπωνας βουλευτής Taro Kono. Οι δύο εκπρόσωποι της ιαπωνικής πλευράς προσέφεραν στον πρωθυπουργό αναμνηστική καρφίτσα με τις σημαίες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας, ως συμβολικό δώρο για τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.