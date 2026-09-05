Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη δεύτερη αλλαγή ώρας του 2026 και την επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου 2026, όταν στις 04:00 τα ξημερώματα οι δείκτες θα πρέπει να μετακινηθούν στις 03:00.

Η χειμερινή ώρα θα διατηρηθεί έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, οπότε και θα γίνει εκ νέου η μετάβαση στη θερινή.

Παρά το γεγονός ότι η εποχιακή αυτή προσαρμογή αποτελεί πάγια πρακτική στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές του πλανήτη, ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι η αλλαγή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τις συνήθειες ύπνου των πολιτών.