Oρατό είναι το ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα διεξαγωγής των ημιτελικών.

Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague, καθώς εκατοντάδες φίλαθλοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα εισιτήριά τους μέσω e-mail.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 550 οπαδοί των «ερυθρόλευκων», παρότι έχουν ολοκληρώσει κανονικά την αγορά των εισιτηρίων τους, εξακολουθούν να περιμένουν τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα με τα απαραίτητα στοιχεία εισόδου για την αναμέτρηση.

Η Euroleague βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης του προβλήματος, με στόχο να ολοκληρωθεί άμεσα η αποστολή των εισιτηρίων και να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία για τους φιλάθλους που πρόκειται να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Ωστόσο, όσο καθυστερεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αποστολή των e-mails, παραμένει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής στο πρόγραμμα των ημιτελικών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται πιθανή μετάθεση κατά μία ώρα των δύο αγώνων: το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε από τις 18:00 στις 19:00 και το Ρεάλ – Βαλένθια από τις 21:00 στις 22:00.