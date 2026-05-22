Αρχαιολόγοι στη Γερμανία - και συγκεκριμένα στην πόλη Πάντερμπορν - έφεραν στο φως ένα απίστευτο εύρημα μέσα σε μεσαιωνικό αποχωρητήριο 800 ετών: ένα άθικτο, δερματόδετο σημειωματάριο τσέπης με δέκα σελίδες, το οποίο διατηρήθηκε σε σχεδόν τέλεια κατάσταση.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι το σημειωματάριο γλίστρησε κατά λάθος από την τσέπη κάποιου πλούσιου εμπόρου την ώρα που χρησιμοποιούσε την τουαλέτα - ένα ατύχημα που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας σήμερα με το κινητό του - και ο ιδιοκτήτης του προφανώς αποφάσισε ότι... δεν άξιζε τον κόπο να προσπαθήσει να το ανασύρει.

Το μεσαιωνικό αυτό σημειωματάριο αποτελείται από ξύλινες σελίδες καλυμμένες με μια στρώση κεριού, οι οποίες είναι δεμένες σε ένα κομψό δερμάτινο εξώφυλλο, ανάγλυφο με κρίνους που αποτελούσαν σύμβολο αγνότητας για την εποχή.

Η συγκεκριμένη κατασκευή λειτουργούσε με μια πολύ πρακτική τεχνολογία, καθώς ο κάτοχος μπορούσε να γράφει στο κερί με μια μεταλλική γραφίδα και, όταν χρειαζόταν, έσβηνε το κείμενο χρησιμοποιώντας την πλακέ πίσω άκρη της, ώστε να επαναχρησιμοποιήσει τη σελίδα.

Τα κείμενα είναι γραμμένα στα Λατινικά, γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή κοινωνική τάξη του κατόχου, ενώ μια πρώτη ματιά δείχνει ότι περιλαμβάνουν καταγραφές εμπορικών και επιχειρηματικών συναλλαγών. Η πλήρης αποκρυπτογράφηση πάντως αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους ειδικούς, καθώς η μεσαιωνική γραφή είναι ιδιόμορφη και υπάρχουν αρκετές ανορθογραφίες.

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά για τους επιστήμονες οι παλιές τουαλέτες λειτουργούν ως οι τέλειες χρονοκάψουλες της καθημερινής ζωής.

Η υψηλή υγρασία του εδάφους σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτοί οι θάλαμοι σφραγίστηκαν αεροστεγώς, δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον για να μη σαπίσουν ευαίσθητα υλικά όπως το ξύλο και το δέρμα. Βέβαια, η επιστήμη απαιτεί και θυσίες, αφού οι συντηρητές δήλωσαν ότι το εύρημα ανέδιδε ακόμα μια μάλλον... δυσάρεστη οσμή όταν καθαρίστηκε.

Μαζί με το σημειωματάριο βρέθηκαν και κομμάτια από μεταξωτό ύφασμα, τα οποία οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι χρησιμοποιούνταν από τους πλούσιους ενοίκους ως το «χαρτί υγείας» της εποχής, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την υψηλή κοινωνική τους θέση.

Πηγή: smithsonianmag.com