Αναισθησιολόγος στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι» του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι από ασθενή «για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν», όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Το εν λόγω περιστατικό έχει καταγραφεί και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο με την καταγγελία για το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ο γιατρός να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», δίνοντας και... οδηγίες για να δοθεί το φακελάκι. Η καταγγελία προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Υγείας, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν τόσο το νοσοκομείο όσο και το πρόσωπο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε δημόσια, από τον λογαριασμό του στο Χ, συγγνώμη από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητάει «φακελάκι». Ο υπουργός Υγείας ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδ. Γεωργιάδης αναφέρει:

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

