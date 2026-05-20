Η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί έντονες αναταράξεις στη Meta, με χιλιάδες εργαζόμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις, ανακατατάξεις και αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον τους.

Τον τελευταίο μήνα, το κλίμα στο εσωτερικό της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα τεταμένο. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι περίπου 8.000 εργαζόμενοι —σχεδόν το 10% του προσωπικού— θα αποχωρήσουν από την εταιρεία στο πλαίσιο μιας ευρείας αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, άλλοι 7.000 υπάλληλοι μετακινούνται σε νέα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ΑΙ.

Τα πρώτα ραβασάκια απολύσεων στάλθηκαν στη Σιγκαπούρη στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ακολούθησαν οι εργαζόμενοι στο Λονδίνο, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η εταιρεία ζήτησε από μεγάλο μέρος του προσωπικού να εργαστεί από το σπίτι, καθώς στα γραφεία επικρατούσε κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας.

Σύμφωνα με εργαζόμενους, στους χώρους εργασίας εμφανίστηκαν αφίσες που ζητούσαν να σταματήσει το νέο πρόγραμμα συλλογής δεδομένων εργαζομένων για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Πολλοί υπάλληλοι εξέφρασαν φόβους για την ιδιωτικότητα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αξιοποιεί τα εσωτερικά δεδομένα της.

Η κατάσταση στη Meta, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των NYT, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στον τεχνολογικό κλάδο, όπου οι μεγάλες εταιρείες στρέφουν τεράστιους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη, μειώνοντας παράλληλα προσωπικό σε άλλους τομείς. Πρόσφατα, η Cisco ανακοίνωσε χιλιάδες απολύσεις για να επενδύσει περισσότερο στην ΑΙ, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει από τη Microsoft, την Block και την Coinbase.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, έχει καταστήσει σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον την κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας. Η Meta σχεδιάζει να επενδύσει έως και 145 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στη χρονιά, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τις προηγούμενες δαπάνες της και κατευθύνεται κυρίως στην ανάπτυξη υποδομών και εργαλείων ΑΙ.

Ωστόσο, η μετάβαση αυτή φαίνεται ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εργαζόμενοι περιγράφουν ένα περιβάλλον γεμάτο άγχος, πίεση και αβεβαιότητα. Πάνω από 1.000 άτομα έχουν ήδη υπογράψει αίτηση κατά του προγράμματος παρακολούθησης δεδομένων, ενώ αυξάνονται οι επικρίσεις προς τη διοίκηση.

Σε ανάρτησή του προς τους συναδέλφους του, ο μηχανικός λογισμικού Mack Ward χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως «ένα φορτηγό τρένο που κινείται με τεράστια ταχύτητα», τονίζοντας όμως ότι η κοινωνία εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει πώς θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία.

Την ίδια στιγμή, η Meta δημιουργεί νέες ομάδες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης με ταχύτερη δομή και λιγότερα διοικητικά επίπεδα. Η νέα μονάδα «Applied A.I. and Engineering», υπό την ηγεσία του Maher Saba, αριθμεί ήδη περίπου 2.000 εργαζόμενους και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες θεωρείται πιο ασφαλής από πιθανές μελλοντικές περικοπές.