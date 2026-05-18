Στην εκδήλωδη για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και απονομή Δικαιοσύνης» θα παρευρεθεί ο Προκόπης Παυλόπουλος, συνομιλώντας με την δημοσιογράφο Τασούλα Επτακοίλη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 19.00, στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Τον πρόλογο θα κάνει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος.

«Σε μια εποχή επέλασης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εύλογα προκύπτει το ερώτημα πώς η χρήση τους στο πεδίο της Δικαιοσύνης θα προωθήσει την προάσπιση των ατομικών ελευθεριών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια δικαίου. Το στοίχημα της ψηφιακής αναβάθμισης της Δικαιοσύνης είναι περίπλοκο, καθώς οι στόχοι της ενίσχυσης της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστηρίων και της επιτάχυνσης της απονομής Δικαιοσύνης προσκρούουν στα ίδια τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης, που αποδεικνύουν πως αυτή δε μπορεί να υποκαταστήσει τους δικαστικούς λειτουργούς κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας τους και τον σχηματισμό του δικανικού συλλογισμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόσκληση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική κράτηση ΕΔΩ.

Πληροφορίες για την εκδήλωση στην ιστοσελίδα του Μεγάρου Μουσικής καθώς και στην ιστοσελίδα για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών.