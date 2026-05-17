Στο «μικροσκόπιο» του ΠΑΣΟΚ μπαίνουν τα Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών, των αναπληρωτών και των υφυπουργών.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης - με αιχμές του δόρατος τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Μαρινάκη - και του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθούμε από την Πέμπτη το πρωί, όταν αναρτήθηκε το δημοσίευμα για την ενοικίαση του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Κτηματολόγιο Ηρακλείου, ήταν όπως φαίνεται μόνο η αρχή για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης (στη συνέντευξη στο Action24) έδωσαν τις απαραίτητες εξηγήσεις για την υπόθεση, όμως πλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλάζει «ρότα» και περνά στην αντεπίθεση.

Αρχικά αύριο, Δευτέρα (18/5), ή το αργότερο την Τρίτη (19/5), ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής, εναντίον του, με αιχμή τη φράση του ότι «μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ» από την ενοικίαση του εν λόγω ακινήτου, στο οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ποσοστό μόνο 20%.

Αλλά δεν σταματούν εκεί.

Τις τελευταίες ώρες στη Χαριλάου Τρικούπη «ξεσκονίζουν» τα Πόθεν Έσχες όλης της κυβέρνησης, δηλαδή του πρωθυπουργού, των υπουργών, των αναπληρωτών και υφυπουργών, αλλά και των συζύγων τους, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και ορισμένες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης βουλευτών της ΝΔ για τους οποίους έχουν φτάσει πληροφορίες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με δημόσιους φορείς.

Με επίκεντρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που προαναφέραμε, στο ΠΑΣΟΚ συντάσσουν λίστα με όλα τα δεδομένα που αφορούν ζητήματα που έπεσαν στον δημόσιο διάλογο είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά.

Μια πρώτη γεύση έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς. «Γιατί δεν λέτε για τους υπουργούς της κυβέρνησής σας που έχουν λεφτά στο εξωτερικό, να τα επιστρέψουν;», είπε στον ΣΚΑΪ, απευθυνόμενος στον Κώστα Γκιουλέκα, αλλά δεν έμεινε εκεί. Στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra ανέφερε με μορφή ερωτήσεων: «Υπάρχουν υπουργοί και βουλευτές που έχουν είτε νόμιμες συμβάσεις με το Δημόσιο, είτε συμβάσεις που είναι στο όριο της νομιμότητας; Υπάρχουν στελέχη της ΝΔ που μισθώνουν ακίνητα στο Δημόσιο;»

Ακριβώς αυτά είναι τα ζητήματα που ψάχνουν τις τελευταίες ώρες στο ΠΑΣΟΚ.

Το ζήτημα των κεφαλαίων σε τράπεζες του εξωτερικού το έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας στον ΑΝΤ1, «έχει φέρει στην Ελλάδα τα μισά, μπορεί να τα φέρει και όλα», αναφερόμενος στα χρήματα που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λογαριασμούς του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην τράπεζα ING, του Βελγίου.

Επειδή, πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι ο μοναδικός πολιτικός που διατηρεί χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού, στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να «σηκώσουν» ψηλά το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες καταθέσεις εμφανίζονται και σε δηλώσεις Πόθεν Έσχες υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, αλλά και των συζύγων τους. «Χωρίς καμία διάθεση να πετάξουμε λάσπη και να πούμε ότι πρόκειται για κάτι παράνομο», έλεγαν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, «λέμε ότι υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις και στην κυβέρνηση».