Ο τελικός αρχίζει στις 22.00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σε λίγες ώρες έρχεται διαγωνισμός της Eurovision 2026, με την Ελλάδα και την Κύπρο να ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον αποψινό μεγάλο τελικό, διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ακύλας με το τραγούδι «Ferto» και η Κύπρος με την Aντιγόνη και το «Jalla» θα ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης έτοιμοι να εντυπωσιάσουν το κοινό και τις επιτροπές.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό, με τον Ακύλα να κάνει την εμφάνισή του από την 6η θέση, ενώ η Κύπρος από την 21η. Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, θα διαγωνιστεί από την 8η θέση, ενώ η Φινλανδία θα παρουσιάσει τη συμμετοχή της από τη 17η θέση.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2026:

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

5. Αλβανία: Alis, «Nân»

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»

11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»

19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

20. Σουηδία: FELICIA, «My System»

21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»