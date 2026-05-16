Τι απάντησε ο Κ. Μητσοτάκης στους αμφισβητίες - Τα διλήμματα της κάλπης.

Με ένα μικρό κοριτσάκι ντυμένο στα λευκά το οποίο ανέβηκε στην σκηνή χαιρετίζοντας τους 6.000 σύνεδρους και παρατηρητές χέρι- χέρι με τον Κ. Μητσοτάκη επέλεξε να κλείσει την εναρκτήρια ομιλία του ο πρωθυπουργός στο 16ο Συνέδριο του κόμματος. Μία ομιλία που είχε κεντρικό στόχο την «ενότητα» και την «συσπείρωση» των στελεχών αλλά και την επιστροφή των ψηφοφόρων που έχουν εγκαταλείψει τη Ν.Δ.

Με τη φράση «κανείς δε δικαιούται να απέχει» από την εκλογική μάχη, ο Κ. Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου απευθύνθηκε σε όλους τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που έχουν πάρει αποστάσεις καιρό τώρα από τη Ν.Δ.. ..Μειώνοντας τα δημοσκοπικά ποσοστά της από το 41% στο 27-28%.

Στόχος τα εκλογικά κοινά του ‘19 και ‘23

Το κάλεσμα του πρωθυπουργού αφορά τα εκλογικά κοινά που τον στήριξαν, ήδη, από το 2015 που έγινε αρχηγός της Ν.Δ. αλλά και μετέπειτα στις δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις του ΄19 και του ΄23. Με βασικό επιχείρημα την διεθνή αβεβαιότητα προκρίνοντας το τρίπτυχο Σιγουριά- ομαλότητα- πρόοδος.

«Το 2019 ένωσε τους Έλληνες και το 2023 τους συσπείρωσε. Η επόμενη πενταετία θα είναι μια κρίσιμη πενταετία. Θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας. Θα υπογράψουμε ένα καινούργιο συμβόλαιο με την κοινωνία που θα εδράζεται στον ρεαλισμό. Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει την δική της θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ή θα είναι ουραγός» είπε χαρακτηριστικά.

«Θυμώνω με την ακρίβεια»

Για να μετριάσει την οργή των αποστασιοποιημένων ψηφοφόρων της Ν.Δ. και να τους πείσει να την εμπιστευτούν ξανά, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τους ζητάει «λευκή επιταγή» ούτε «να μην θυμώνουν» αλλά να «σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές» υποσχόμενος «σκληρή δουλειά».

Με την φράση «Λυπάμαι και θυμώνω και εγώ όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει τα εισοδήματα» ο πρωθυπουργός επιχείρησε να δείξει ότι ταυτίζεται με την αγανάκτηση των πολιτών. Πλην, όμως, πρόσθεσε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός που ακολουθεί η κυβέρνηση του. Η σταδιακή αύξηση των μισθών και οι μειώσεις των φόρων που θα πιάσουν τόπο όταν ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί…

Απάντησε στους αμφισβητίες με την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ν.Δ

Η ηχηρή απουσία του Κ. Καραμανλή από το συνέδριο, το εσωκομματικό ρήγμα που ομολογεί η επιστολή των «10» πρώην κομματικών προαναγγέλλοντας το νέο κόμμα Σαμαρά και το «αντάρτικο» εντός της Κ.Ο. , ωστόσο, παραμένουν «αγκάθια» στα πλευρά του κόμματος.

Ο Κ. Μητσοτάκης σε όσους τον αμφισβητούν απάντησε με την ιδρυτική διακήρυξη της Ν.Δ. η οποία – όπως είπε- καλεί τη Ν.Δ «να συντηρεί από την παράδοση μόνο ότι είναι χρήσιμο και σωστό».

«Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό μας βρίσκουν απέναντι τους την πραγματικότητα. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε τόσο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις» είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενες στην επαναλαμβανόμενη κριτική που του ασκείται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

..Για να συνεχίσει με μία ρήση του Ελευθέριου Βενιζέλου δείχνοντας ότι δεν υποστέλλει την σημαία που έχει υψώσει από όταν ανέλαβε το τιμόνι της Ν.Δ.. Να μπολιάσει, δηλαδή, τη Ν.Δ με μεγάλες δόσεις φιλελευθερισμού.

Κριτική με «κόκκινες γραμμές»

Με το βλέμμα στραμμένο στις σημερινές ομιλίες των «δελφίνων» αλλά και των «ανησυχούντων» από το βήμα του Συνεδρίου, ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να οριοθετήσει την κριτική που θα δεχθεί.

«Να μιλήσετε αύριο. Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά μετά θα συναντηθούμε όλοι στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας» είπε και για να τους κόψει την φόρα σήμανε εκλογικό συναγερμό «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο Ξεκινάμε από σήμερα».

Τα διλήμματα της κάλπης

Με βατήρα τον απολογισμό των δύο κυβερνητικών θητειών ο πρωθυπουργός έθεσε ευθαρσώς το δίλημμα της 3ης κάλπης: Σταθερότητα ή οπισθοχώρηση.

«Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Έχουμε προβλήματα και μάλιστα πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Και η απάντηση είναι μόνο η Ν.Δ. Προτάσσοντας τον πατριωτισμό της ευθύνης απέναντι στα πομπώδη συνθήματα» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Βέλη στην αντιπολίτευση

Οι αναφορές του Κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση ήταν περιορισμένες. Τόσες ώστε να πείσει το εκλογικό κοινό ότι κάθε άλλη κυβερνητική λύση θα είναι επικίνδυνη.

«Η Ελλάδα δεν Θα γυρίσει ποτέ σε επιτήρηση» είπε και επιτέθηκε προσωπικά στον Ν. Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. «Η μάχη θα είναι σκληρή για όσους μιλούν για «θεριστές» είπε αναφερόμενος στον Αλ. Τσίπρα και πρόσθεσε «Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες».