Διερευνάται αν θα μπορούσαν να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας.

Η Νέα Αριστερά, με τη μορφή που τη γνωρίσαμε, σύντομα θα τελειώσει, καθώς αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι περισσότεροι βουλευτές της. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα. Αντίθετα, θα επιδιώξει τη συνεργασία με άλλες δυνάμεις.

Μαθαίνουμε πως η πρώτη συνάντηση έχει ήδη δρομολογηθεί, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να ετοιμάζεται να δει τους «Πράσινους – Οικολογία», με σκοπό να γίνει μια πρώτη διερευνητική για το αν θα μπορούσαν να ανοίξουν έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας.

Α.Γ.