Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφερόμενος στις υποκλοπές έκανε λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες συγκαλύψεις του μεγαλύτερου σκανδάλου που έχει δει η χώρα μας».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε πως υπάρχει ένα ενιαίο «νήμα» που συνδέει τη διπλή άρνηση της κυβέρνησης να δεχθεί την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και την αντίστοιχη για Προανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι το νήμα της διαρκούς προσπάθειας συγκάλυψης οποιουδήποτε σκανδάλου έχει προκύψει μέσα στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει εμπεδωθεί πλέον και στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένα μοντέλο, ένα pattern συμπεριφοράς από την πλευρά της κυβέρνησης σε όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μας εκπλήσσει αυτή η άρνηση», σημείωσε.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική επιχειρηματολογία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση συμπεριφέρεται «σαν να έχει έρθει από έναν άλλο πλανήτη μια εισαγγελέας και έχει βάλει φωτιά στην ελληνική πολιτική σκηνή με κάποιες άσχετες αναφορές. Δεν είναι έτσι όμως. Έχει υπάρξει σκάνδαλο διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν ένα σκάνδαλο βαθιάς γαλάζιας απόχρωσης και, κατά την προσωπική μου άποψη και την άποψη του κόμματός μου, είχε και την απόχρωση της προσπάθειας εξαγοράς πολιτικής επιρροής. Ξεκάθαρα το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία μέσω της διασπάθισης των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών και το Predator, ο κ. Σακελλαρίδης έκανε λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες συγκαλύψεις του μεγαλύτερου σκανδάλου που έχει δει η χώρα μας από τη Μεταπολίτευση και μετά».

Όπως σημείωσε, «δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο πλημμέλημα, όπως θέλει να το παρουσιάσει η κυβέρνηση και, δυστυχώς, όπως τη βοηθάει και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Αναφορά έκανε στον χειρισμό της υπόθεσης από τον κ. Τζαβέλλα, τονίζοντας ότι η απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έχει χαρακτηριστεί από το σύνολο του νομικού κόσμου ως «θεσμική εκτροπή».

«Γι’ αυτό άλλωστε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά έχουν θέσει ζητήματα για τον κ. Τζαβέλλα και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτή την υπόθεση», ανέφερε.