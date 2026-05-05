Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα συνοδευτεί από αφρικανική σκόνη.

Ο καιρός βρίσκεται σε τροχιά ανοιξιάτικη με την θερμοκρασία να αυξάνεται προοοδευτικά όμως σύμφωνα και με την νεότερη πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου η θερμική αστάθεια που καταγράφεται ευθύνεται και για τις τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα σημειωθούν από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του «Την Τετάρτη η απογευματινή θερμική αστάθεια, που μπορεί να προκαλέσει τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, θα είναι περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Την Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το βόρειο Αιγαίο, με πιθανότητα για τοπικές και πρόσκαιρες βροχές κυρίως στη βόρεια χώρα. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού λόγω βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από την Τυνησία προς την περιοχή μας, προκαλώντας τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο.»

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Παρασκευή 8/5

Η περιοχή μας καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, με αποτέλεσμα την επικράτηση ασθενών ανέμων και τον σχηματισμό ομιχλών τη νύχτα και νωρίς το πρωί κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), η θερμοκρασία θα φθάσει τους 26 βαθμούς και η απογευματινή θερμική αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων ή και καταιγίδων, θα είναι περιορισμένη (ορεινά της κεντρικής και κυρίως της βόρειας χώρας).

Την Πέμπτη (7/5), προβλέπονται αραιές νεφώσεις που παροδικά στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το Β. Αιγαίο θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και πρόσκαιρα στην κεντρική και κυρίως στη Β. Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (8/5), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Τυνησία προς την περιοχή μας θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας και το Β. Αιγαίο και θα γίνει η αιτία για τη μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική προς την περιοχή μας. Αναφορικά με το πεδίο των ανέμων και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.