Η λίμνη Μόρνου αποτελεί βασικό ταμιευτήρα υδροδότησης της Αθήνας.

Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου, εξαιτίας των συνεχών υδρολογικών αλλαγών.

Η άνοδος της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου, που αποτελεί ως βασικό ταμιευτήρα για την υδροδότηση της Αθήνας, προκαλεί εφησυχασμό ενόψει της θερινής περιόδου. Μάλιστα, η άνοδος είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί ξανά το χωρίο Κάλλιο, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί και απαλλοτριωθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης.

Πριν μερικούς μήνες, η λίμνη είχε στερέψει, με αποτέλεσμα να φαίνονται τα εγαταλελειμένα σπίτια του χωριού.

Δείτε φωτογραφίες από τον Μόρνο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI