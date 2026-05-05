Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου, εξαιτίας των συνεχών υδρολογικών αλλαγών.
Η άνοδος της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου, που αποτελεί ως βασικό ταμιευτήρα για την υδροδότηση της Αθήνας, προκαλεί εφησυχασμό ενόψει της θερινής περιόδου. Μάλιστα, η άνοδος είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί ξανά το χωρίο Κάλλιο, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί και απαλλοτριωθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης.
Πριν μερικούς μήνες, η λίμνη είχε στερέψει, με αποτέλεσμα να φαίνονται τα εγαταλελειμένα σπίτια του χωριού.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI