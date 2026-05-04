Με ανέμους και 25άρια συνεχίζεται ο ανοιξιάτικος καιρός στη χώρα - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό μεχρι και την Πέμπτη.

Ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και περιορισμένη αστάθεια σύμφωνα με την νεότερη πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του.

Την Τρίτη, οι βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στη χώρα, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, ενώ λίγες τοπικές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, που από το απόγευμα θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια. Το πρωί θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Την Πέμπτη, τοπικοί όμβροι αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, χωρίς σημαντική μεταβολή στη θερμοκρασία, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς. Όπως προκύπτει από την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλου ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο χαρακτήρα με ήπιες διακυμάνσεις και τοπικά φαινόμενα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη (7/5)

Ανοιξιάτικη εβδομάδα με θερμοκρασίες περί τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, περιορισμένη αστάθεια και… βορειοαφρικανικές επιρροές

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας ΒΔ άνεμοι με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Αναφορικά με την προοπτική εκδήλωσης βροχών, οι πιθανότητες είναι λίγες και περιορίζονται στη ΒΑ Ελλάδα τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στα ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θα φθάσει τους 25 βαθμούς.

Την Τετάρτη (6/5), προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το απόγευμα κατά τόπους στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν. Το πρωί οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τον σχηματισμό ομιχλών κυρίως στα ηπειρωτικά. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περί τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη (7/5), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Ν-ΝΑ με ένταση ως τα 5 μποφόρ (Ιόνιο) και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.