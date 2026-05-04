Έκθεση ευρωπαϊκής μυστικής υπηρεσίας αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον Πούτιν και το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά την προσωπική ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών συνεργατών, στο πλαίσιο νέων μέτρων τα οποία προκάλεσε το κύμα δολοφονιών κορυφαίων Ρώσων στρατιωτικών και οι φόβοι για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, αναφέρει το CNN.

Μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που συνεργάζονται με τον Ρώσο πρόεδρο απαγορεύεται να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέρει η έκθεση. Οι επισκέπτες του ελέγχονται δύο φορές και εκείνοι που εργάζονται κοντά του μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κάποια από τα μέτρα υιοθετήθηκαν τους τελευταίους μήνες, στον απόηχο της δολοφονίας κορυφαίου στρατιωτικού τον Δεκέμβριο, η οποία πυροδότησε διαμάχη στις κορυφαίες βαθμίδες του ρωσικού συστήματος ασφαλείας, αναφέρει η έκθεση. Τα μέτρα δείχνουν αυξανόμενη ανησυχία εντός του Κρεμλίνου, καθώς αντιμετωπίζει εντεινόμενα προβλήματα εντός και εκτός συνόρων, μεταξύ άλλων οικονομικές ανησυχίες, ολοένα περισσότερα σημάδια διαφωνίας και προβλήματα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, σημειώνει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν μειώσει δραματικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν, αναφέρει η έκθεση. Ο Ρώσος πρόεδρος και η οικογένειά του σταμάτησαν να πηγαίνουν στις οικίες τους στη Μόσχα και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή κατοικία του ηγέτη, που είναι ανάμεσα στην Αγία Πετρούπολη και την πρωτεύουσα.

Μέχρι στιγμής φέτος δεν έχει επισκεφθεί στρατιωτική εγκατάσταση, παρά τις τακτικά ταξίδια του το 2025. Λόγω αυτών των περιορισμών, το Κρεμλίνο δημοσιεύει παλιότερες φωτογραφίες του, αναφέρει η έκθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από την εισβολή στην Ουκρανία και μετά, ο Πούτιν περνά εβδομάδες σε εκσυγχρονισμένα καταφύγια, συχνά στο Κράσνονταρ, παράκτια περιοχή που απέχει λίγες ώρες από τη Μόσχα.

Πηγή που είναι κοντά σε ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών έδωσε την έκθεση στο CNN και άλλα ΜΜΕ και αυτή παρέχει σπάνιες λεπτομέρειες για τις ανησυχίες της Μόσχας αναφορικά με την επιδεινούμενη εσωτερική ασφάλεια. Επίσης περιγράφει λεπτομέρειες για μια διαμάχη στο Κρεμλίνο, αναφορικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των υψηλόβαθμων στελεχών, κάτι που σύμφωνα με την έκθεση προκάλεσε την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων για τον Πούτιν και την επέκταση ενός υψηλότερου επιπέδου προσωπικής ασφάλειας σε άλλους 10 ανώτερους διοικητές.

«Κίνδυνος πραξικοπήματος»

Η έκθεση αναφέρει πως από τις αρχές του Μαρτίου 2026 «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές απόρρητων πληροφοριών, όπως και για τον κίνδυνο μιας συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος, με στόχο τον Ρώσο πρόεδρο. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τη χρήση drones για μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Όμως, σημειώνει το CNN, το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πάλαι ποτέ έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο παραγκωνισμένος πρώην υπουργός Άμυνας, που πλέον είναι γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση», αναφέρει η έκθεση.

Ακόμα επισημαίνει πως η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή και στενού συνεργάτη του Σοϊγκού, του Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου, θεωρείται «παραβίαση των σιωπηλών συμφωνιών προστασίας ανάμεσα στους ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει ο ίδιος στόχος δικαστικής έρευνας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τον Μάρτιο, η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε ότι ο Τσαλίκοφ είχε συλληφθεί για κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Οι αναφορές για διαφθορά στη στρατιωτική ελίτ είναι συχνές, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.

Η έκθεση δεν παρέχει στοιχεία για τους ισχυρισμούς σε βάρος του Σοϊγκού, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν πως ήταν πολύ κοντά στον Πούτιν. Δεδομένου ότι η δημοσιοποίησή της μπορεί να στοχεύει στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου, είναι αξιοσημείωτο πως την ίδια ώρα ουσιαστικά η ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών θα προειδοποιούσε τη Μόσχα για ένα πιθανό πραξικόπημα, υπογραμμίζει ακόμα το CNN.

Κάποια από τα μέτρα ασφαλείας για τον Πούτιν που περιγράφονται λεπτομερώς έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, ή θεωρείτο ευρέως ότι ισχύουν, μεταξύ άλλων οι εντατικές σωματικές έρευνες, η αποφυγή των smartphone από το Κρεμλίνο και ο περιορισμός των μετακινήσεων του Ρώσου προέδρου. Ο Πούτιν εξακολουθεί να εμφανίζεται τακτικά δημοσίως και την τελευταία εβδομάδα συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον ηγέτη της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Πούτιν άρχισε να απομονώνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με αναφορές, χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη γραφείου σε διάφορες τοποθεσίες, από τις οποίες μιλά στο υπουργικό συμβούλιό του μέσω τηλεδιάσκεψης, προσθέτει το δημοσίευμα.

Η κόντρα στο Κρεμλίνο

Η έκθεση αναφέρει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα σε κορυφαίους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν, στα τέλη του 2025, η οποία εν μέρει πυροδότησε τα νέα μέτρα. Τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου, πιθανόν από Ουκρανούς πράκτορες, ο Ρώσος πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη με πρόσωπα κλειδιά στον τομέα της ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλερί Γκερασίμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της FSB, Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ για την αποτυχία να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, που με τη σειρά του παραπονέθηκε για έλλειψη πόρων και προσωπικού για να κάνει τη δουλειά, σύμφωνα με την έκθεση.

«Τονίζοντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που αυτό έχει προκαλέσει στο (στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλερί Γκερασίμοφ επέκρινε σφοδρά τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη διορατικότητας», λέει η έκθεση.

«Στο τέλος αυτής της τεταμένης σύσκεψης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε ηρεμία και πρότεινε εναλλακτική μορφή εργασίας, δίνοντας στους συμμετέχοντες εντολή να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις για το ζήτημα, εντός μία εβδομάδας», συνεχίζει η έκθεση.

Αυτή η γρήγορη λύση περιελάμβανε να επεκτείνει ο Πούτιν την εμβέλεια της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO), που τότε προστάτευε μόνο τον Γκερασίμοφ στη στρατιωτική διοίκηση, ώστε να παράσχει ασφάλεια σε άλλους 10 ανώτατους διοικητές. Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του Πούτιν ήρθε έπειτα από αυτή τη διεύρυνσης αρμοδιότητας της FSO, σημειώνει η έκθεση.

Φωτογραφίες: AP