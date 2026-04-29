Ο Τραμπ ωστόσο διατείνεται ότι αυτός είπε στον Πούτιν πως «πριν με βοηθήσετε με το Ιράν, θέλω να τερματίσω τον πόλεμό σας...σχετικά γρήγορα» θα έρθει λύση για την Ουκρανία».

Τηλεφωνική επικοινωνία, που διήρκησε περίπου 1,5 ώρα είχαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου συζήτησαν για την εκεχειρία στο Ιράν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν επίσης τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Πούτιν να θέτει το ενδεχόμενο εκεχειρίας που θα συμπέσει με την Ημέρα της Νίκης στις 9 Μαΐου, όταν η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν είναι σωστή. Αυτό θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία για διαπραγματεύσεις και γενικά να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της κατάστασης», δήλωσε ο Ουσακόφ.

«Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε τις αναπόφευκτες, εξαιρετικά τρομερές συνέπειες όχι μόνο για το Ιράν και τους γείτονές του, αλλά και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταφύγουν ξανά στη βία» πρόσθεσε.

Η πρωτοβουλια της επικοινωνίας ανήκει στη Ρωσία δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη σημειώνοντας ότι η επικοινωνία αυτή είχε «ειλικρινή και επαγγελματικό» τόνο.

Τραμπ: Πριν με βοηθήσετε, θέλω να τερματίσω τον πόλεμό σας

«Θα ήθελε να βοηθήσει (στον πόλεμο του Ιράν). Είπα, πριν με βοηθήσετε, θέλω να τερματίσω τον πόλεμό σας», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκείνος πρότεινε την εκεχειρία.

Νωρίτερα, είχε δηλωσει πως η συζήτηση με τον Πούτιν ήταν «πολύ καλή» και ότι θα έρθει «σχετικά γρήγορα» μια λύση στην Ουκρανία.

«(Ο Πούτιν) Μου είπε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει (στην απομάκρυνση) του εμπλουτισμένου ουρανίου. Μπορεί να μας βοηθήσει να τον αποκτήσουμε», είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ την Τετάρτη δεν απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο το Ιράν να στείλει ουράνιο στη Ρωσία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τον γνωρίζω πολύ καιρό (τον Πούτιν). Νομίζω ότι ήταν έτοιμος να κάνει μια συμφωνία πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι του το έκαναν δύσκολο να κάνει μια συμφωνία» σημείωσε ο Τραμπ.

Τραμπ: «Όχι» στην ιρανική πρόταση, συνεχίζεται ο αποκλεισμός

Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο νωρίτερα δήλωσε στο Axios ότι θα συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, μέχρι η Τεχεράνη να δεχθεί μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμά της. Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν πρώτα να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να γίνουν αργότερα οι συνομιλίες για τα πυρηνικά.

«Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως οι Ιρανοί «πνίγονται» και τα πράγματα «θα γίνουν χειρότερα» για εκείνους. «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο», επανέλαβε, στις δηλώσεις που έκανε στο Axios. Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν θέλει συμφωνία, προκειμένου να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. «Θέλουν να το διευθετήσουν. Δεν θέλουν να συνεχίσω τον αποκλεισμό. Δεν θέλω να τον άρω, επειδή δεν θέλω να έχουν πυρηνικό όπλο», συνέχισε. Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, είπε πως οι αγωγοί και οι αποθήκες του Ιράν «είναι κοντά στο να εκραγούν», επειδή η Τεχεράνη δεν μπορεί να κάνει εξαγωγές, εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού. Κάποιοι αναλυτές αμφισβητούν ότι το Ιράν διατρέχει άμεσο κίνδυνο σε αυτό το ζήτημα.