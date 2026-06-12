ΗΠΑ και Ιράν ξεκαθαρίζουν όλα όσα κακούγοντα τις τελευατίες ώρες για την συμφωνία μεταξύ τους.

Ο Τζέι Ντι Βανς και ο Αμπάς Αραγτσί επιχείρησαν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο μετά το διπλωματικό και επικοινωνιακό θρίλερ, που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, για την επικείμενη ή όχι συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στην ανάρτησή του επιχείρησε να θέσει τα όρια ενώ ο Ιρανός ΥΠΕΞ από την άλλη κάνει λόγο για μία συμφωνία που ποτέ δεν ήταν πιο κοντά, χωρίς να δίνει διευκρινήσεις. Την ανάρτησή του έκανε retweet ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Σε γραμμή Τραμπ, λίγο νωρίτερα ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε σε fake news σημειώνοντας στην ανάρτησή του πως «βλέπω πολλές ψευδείς πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού (του Ορμούζ) και τον τερματισμό του προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ιράν».

Ξεκαθάρισε στη συνέχεια πως «Πρώτον, οι Ιρανοί δεν θα πάρουν καθόλου μετρητά, και δεν θα αποδεσμευθούν κονδύλια απλώς για την υπογραφή μιας συμφωνίας ή τη συμμετοχή σε μια συνάντηση. Η συμφωνία είναι δομημένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι προτάσσονται οι ανησυχίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε θα εισρεύσουν οικονομικά οφέλη προς αυτούς και προς ολόκληρη την περιοχή. Αυτή η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει την περιοχή και να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη» σημειώνει ο Βανς.

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Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο Βανς σημείωσε πως «έχω παρατηρήσει μερικά παράξενα πράγματα στην κάλυψη των τελευταίων ωρών. Πρώτον, άνθρωποι που (σωστά) έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας ιστορικός πρόεδρος πριν από έναν μήνα, τώρα επικρίνουν μια συμφωνία βασισμένοι σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές Μέσων. Δεύτερον, άνθρωποι που λένε ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε μια λέξη από το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προφανώς πιστεύουν αναρτήσεις στα social media από ανώνυμες πηγές».

Ο Βανς κατέληξε με τη βεβαιότητα - αν και με απειλητικό τρόπο - πως «ο πρόεδρος θα μας εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

{https://x.com/JDVance/status/2065449280773541949}

Λίγο νωρίτερα ανάρτηση έκανε και ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί σε πιο ήπιο ωστόσο ύφος. Ο Αραγτσί δήλωσε πως τα πράγματα κινούνται προς μία θετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά σε μία ενδεχόμενη συμφωνία και κάλεσε όλους να απέχουν από εικασίες για το περιεχόμενο της αναφερόμενος τις διαρροές Μέσων που νωρίτερα εκνεύρισαν τον Τραμπ.

Λιτά και απέριττα, ο Ιρανός δήλωσε πως «το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν υπήρξε ποτέ πιο κοντά. Εν αναμονή της οριστικοποίησής του, τα ΜΜΕ θα πρέπει να απέχουν από το να εμπλακούν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σε ευθυγράμμιση με την υπεύθυνη και διαφανή μας προσέγγιση, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό την κατάλληλη στιγμή».

{https://x.com/araghchi/status/2065447197139738809}

Νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του επέστρεψε στο απειλητικό του ύφος με αφορμή τη συμφωνία με το Ιράν, που έχει ο ίδιος ανακοινώσει ότι έχουν υπογράψει.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα fake news, δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνδιαλλαγείς μαζί τους. Στην περίπτωσή τους δεν υπάρχει η διαπραγμάτευση καλή τη πίστη. Εκπληκτικό! Επίσης, είναι τελείως απαράδεκτη η πλήρως αποτυχημένη επίθεση με drone χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από το Στενό του Ορμούζ. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα μάλιστα».

Πριν από λίγο το πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης» επικαλούμενο ιρανική πηγή ανέφερε πως «οι ισχυρισμοί του Τραμπ και κάποιων ξένων Μέσων ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και έχει προγραμματιστεί η υπογραφή της στη Γενεύη την Κυριακή είναι τελείως αναληθείς».

{https://x.com/AJENews/status/2065444158240600433}

Τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν νωρίτερα την Παρασκευή πως στην πολυσυζητημένη συμφωνία αναφέρεται πως το Ιράν δεν θα δεσμευτεί να παραχωρήσει τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και ότι η συμφωνία απαιτεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν.

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν σύμφωνα με το CNN περιλαμβάνει τους όρους διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τον τερματισμό της χρηματοδότησης από πλευράς Τεχεράνης των τρομοκρατικών ομάδων, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ.