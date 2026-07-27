Οι ενστάσεις του Νετανιάχου δεν «αγγίζουν» τον Τραμπ σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη πώληση F-35 στην Τουρκία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει επανειλημμένα την κάθετη αντίθεσή του με το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Οι ενστάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έχουν μεγάλη σημασία για τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαίνεται, αφού δήλωσε ότι κανένας δεν θα του υπαγορεύσει τι μπορεί να πουλήσει.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τη διαφωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά στα F-35.

«Η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος για εμένα, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έκανε καλή δουλειά με τη Συρία, είναι φίλος μου», είπε σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε: «Κανένας δεν θα μου πει τι θα πουλήσουμε».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Τουρκία έχει υπάρξει «τρομερός» σύμμαχος για τον ίδιο. «Η Τουρκία δεν είναι μεγάλος… φαν του Ισραήλ και του Μπίμπι, αλλά είναι πολύ καλή για εμένα. Πολύ ισχυρή χώρα, τρομερός στρατός, έχουν πολύ καλό εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά, τον ρώτησαν εάν ο Νετανιάχου θέλει συμφωνία με το Ιράν ή επιθυμεί να συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο Τραμπ ουσιαστικά δεν απάντησε. «Έχει υπάρξει σπουδαίος, είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου. Τα πήγαμε πολύ καλά μαζί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πάντως, σε άλλη ερώτηση παραδέχθηκε ότι «έχουμε κάποιες διαφορές» με τον Νετανιάχου, σε ό,τι αφορά στο Ιράν αλλά οι απόψεις τους είναι «αρκετά κοντά».

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Οι δηλώσεις του Τραμπ και η απάντηση για τα F-35

Ακούστε την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στο 9:52 του βίντεο.

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Οι ενστάσεις του Νετανιάχου για τα F-35

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο βγήκε μετά την αγορά των ρωσικών S-400, αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Εκεί, ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα.

Εξέλιξη που έκανε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τοποθετηθεί επανειλημμένως κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία. «Δεν είναι ακριβώς πρότυπο συμμάχου για τις ΗΠΑ», είχε πει μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην Τουρκία.

«Ακόμα χειρότερα, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα», είχε υπογραμμίσει στις δηλώσεις του, προειδοποιώντας για τις «επιθετικές βλέψεις» της Τουρκίας: «Θέλουν να αποκαταστήσουν την οθωμανική αυτοκρατορία. Δεν είναι δύναμη ειρήνης και σταθερότητας».

Πάντως, σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή από το Γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Δημοκρατικό βουλευτή, Γουέσλι Μπελ, η αμερικανική πολιτική σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, παραμένει αμετάβλητη, διότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με όσα θέτει η νομοθεσία των ΗΠΑ ως προαπαιτούμενο.

Τραμπ: Καλές συζητήσεις με το Ιράν, έχουμε πολλά πυρομαχικά

Στις δηλώσεις του στο Air Force One ο Τραμπ χαρακτήρισε καλές τις συνομιλίες που γίνονται τώρα με το Ιράν, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πυρομαχικά και προειδοποίησε ξανά πως αν δεν υπάρχει εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο, τότε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ξαναρχίσουν τις επιθέσεις.

«Ζήτησαν συνάντηση. Δεν θα το έκαναν εάν δεν τα πηγαίναμε καλά. Ο μόνος λόγος που ζήτησαν συνάντηση είναι επειδή τους χτυπάμε πάρα πολύ σκληρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς πόση υπομονή έχει, απάντησε: «Έχω άφθονο χρόνο, όλη η ακτογραμμή τους έχει εξαλειφθεί, τα Στενά του Ορμούζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα μιλάμε, έχουμε καλές συνομιλίες. Θα δούμε τι θα συμβεί».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, υπάρχουν «καλές πιθανότητες να συμβεί κάτι» στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά φρόντισε να προειδοποιήσει πως «σε διαφορετική περίπτωση, θα επιστρέψουμε σε αυτό που κάναμε πριν από δύο ημέρες».

Σε ερώτηση για τα πυρομαχικά- έπειτα από σχετικά δημοσιεύματα- διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ποτέ. «Θα ήθελα να έχουμε περισσότερα, αλλά δόθηκαν πολλά στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

«Θα ρωτήσω τον Πούτιν»

Δημοσιογράφος ανέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία δίνει στο Ιράν δορυφορικές εικόνες από αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, διευκολύνοντας τις επιθέσεις της Τεχεράνης.

«Θα το ανακαλύψουμε, θα ρωτήσω τον Πούτιν», απάντησε ο Τραμπ. «Δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο, γιατί τους διαλύουμε. Η Βενεζουέλα είχε ρωσικό εξοπλισμό και δεν πήγε πολύ καλά αυτό», σχολίασε.