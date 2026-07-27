Η ανάρτηση του Κρατερού Κατσούλη και η περιπέτεια που είχε με τη μηχανή του.

Με ένα απρόσμενο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπος ο Κρατερός Κατσούλης το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, καθώς η μηχανή του έπαθε βλάβη κατά τη διάρκεια της διαδρομής και αναγκάστηκε να σταματήσει ώστε να περιμένει την οδική βοήθεια.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής της εκπομπής «Νωρίς - νωρίς», μέσω Instagram Stories μοιράστηκε την περιπέτειά του με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ενημερώνοντας ότι βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Ο ίδιος, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ψύχραιμος με την κατάσταση, εξηγώντας ωστόσο ότι χρειάστηκε να περιμένει αρκετή ώρα προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα.

Στο σχετικό βίντεο ακούγεται να λέει: «Και δυστυχώς, μείναμε με τη μηχανή. Μείναμε στη μέση του δρόμου. Εκεί κάτω είναι η μηχανούλα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε πάνω στο βίντεο:

«Περιμένοντας την οδική βοήθεια».

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Λίγο αργότερα, επέστρεψε με ένα νέο βίντεο, κατά το οποίο αποκάλυψε ότι η ταλαιπωρία του δεν είχε τελειώσει ακόμη:

«Και τώρα περιμένοντας τη δεύτερη οδική βοήθεια που έρχεται από Αθήνα εδώ, για να πάμε πάλι πίσω Αθήνα, για να φτιαχτεί και να βιώσουμε άλλη μία ταλαιπωρία πολύ μεγαλύτερη αι πολύ πιο χρονοβόρα. Οκ, αυτά συμβαίνουν, δεν έγινε και τίποτα. Μικρό το κακό. Συνεχίζουμε».