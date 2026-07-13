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Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις αρχές Σεπτέμβρη.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό της ΕΡΤ και της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς», δίνοντας τις ευχές τους για ένα καλό καλοκαίρι.

Οι δύο παρουσιαστές την φετινή τηλεοπτική σεζόν βρέθηκαν στην ΕΡΤ και ενώνοντας τις δυνάμεις τους ανέλαβαν την πρωινή ζώνη του σταθμού.

Την περασμένη Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν θέλησαν να ευχαριστήσουν τόσο τους τηλεθεατές, όσο και τους συνεργάτες της εκπομπής, ανακοινώνοντας ότι θα επιστρέψουν στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, λίγο πριν πέσει η αυλαία, προβλήθηκε ένα βίντεο με τις πιο χιουμοριστικές στιγμές της φετινής σεζόν.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρώτο τρέιλερ της νέας χρονιάς.

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Σε αυτό, οι δύο παρουσιαστές φαίνεται να είναι ξαπλωμένοι στο γνωστό πλέον στούντιο, με τον Κρατερό Κατσούλη να αναφέρει: «Από Σεπτέμβρη πάλι Νωρίς – νωρίς. Ναι;».

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Το συγκεκριμένο teaser επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι συνεργασία του τηλεοπτικού δίδυμου συνεχίζεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.