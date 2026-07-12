Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή είναι τα δύο ζευγάρια.

Οι ημιτελικοί του Μουντιάλ αποτελούν πάντοτε μία από τις πιο συναρπαστικές φάσεις της διοργάνωσης, καθώς απομένουν μόνο τέσσερις ομάδες που διεκδικούν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις αναμετρήσεις, αφού το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό και κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Στην Ελλάδα, οι αγώνες προβάλλονται ζωντανά σε ώρα που επιτρέπει στους περισσότερους φιλάθλους να τους παρακολουθήσουν χωρίς δυσκολία.

Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή είναι τα δύο ζευγάρια.

Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Σε αυτόν θα αναμετρηθούν η Γαλλία και η Ισπανία, δύο από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες του κόσμου. Η Γαλλία διαθέτει παίκτες με μεγάλη εμπειρία και ποιότητα, ενώ η Ισπανία ξεχωρίζει για την κατοχή της μπάλας, την ταχύτητα στις μεταβιβάσεις και την οργανωμένη ανάπτυξη του παιχνιδιού της. Η αναμέτρηση αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη και οι λεπτομέρειες πιθανότατα θα κρίνουν τον νικητή.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Αντίπαλες θα είναι η Αγγλία και η Αργεντινή, δύο ομάδες με σπουδαία ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αγγλία στηρίζεται στη δύναμη, την τακτική πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα, ενώ η Αργεντινή διαθέτει παίκτες με υψηλή τεχνική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία σε σημαντικούς αγώνες. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Οι ηττημένοι θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση.

Ο τελικός θα είναι την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 22:00 στο Λος Άντζελες.