Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, στους 16.740.

Ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 4.490, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο Telegram o πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, στους 16.740, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι, ανέρχεται σε 17.907, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Σημειώνεται πως οι ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκάλεσαν μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις είχαν μεγάλο μέγεθος, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και βασικές υποδομές, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι διασώστες, από διάφορες χώρες, εργάστηκαν αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες, αναζητώντας επιζώντες μέσα στα ερείπια, αν και υπήρξαν καταγγελίες ότι οι διασώσεις- σε πολλές περιπτώσεις- άργησαν.

Ο ανθρώπινος απολογισμός υπήρξε ιδιαίτερα βαρύς. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν ή αγνοούνταν τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή. Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έμειναν άστεγοι, αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο σε χώρους φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν από τις αρχές και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι ανάγκες για τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη αυξήθηκαν δραματικά, ενώ υπήρξαν φόβοι για την εξάπλωση ασθενειών λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης.

Η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας ομάδες διάσωσης, γιατρούς, φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια. Οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές χώρες προσέφεραν οικονομική και υλική στήριξη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των καταστροφών. Παρά τις προσπάθειες αυτές, το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια, καθώς πολλές κατοικίες και δημόσιες υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

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Το τραγικό αυτό γεγονός υπενθυμίζει πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες απέναντι στα φυσικά φαινόμενα και πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Η κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων, η σωστή ενημέρωση των πολιτών και η ύπαρξη αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις ανθρώπινες απώλειες σε μελλοντικούς σεισμούς.