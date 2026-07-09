Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι ζημίες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα φτάνουν τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού της Βενεζουέλας αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο την Τετάρτη στους 3.811 νεκρούς, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Μπορούμε να πούμε ότι ως σήμερα, 8η Ιουλίου 2026», έχει επιβεβαιωθεί ότι «3.811 αδελφοί και αδελφές μας δυστυχώς σκοτώθηκαν εξαιτίας της τραγωδίας του διπλού σεισμού», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες σε τηλεοπτική παρέμβασή του.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3.685 νεκρούς. Οι σεισμοί προκάλεσαν «16.740 τραυματισμούς», ενώ 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν. «Προσφέραμε βοήθεια σε 86.794 οικογένειες» και «17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι», σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Η Ροδρίγκες ζητά από τη Βρετανία να αποδεσμεύσει τον χρυσό του Καράκας

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας έκανε γνωστό χθες πως ζήτησε από τον βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ΄ να αποδεσμεύσει τους περίπου 30 τόνους χρυσού που ανήκουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής αλλά είναι δεσμευμένοι από τις βρετανικές αρχές στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Καράκας, ώστε να αξιοποιηθούν για την ανοικοδόμηση μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό.

«Αποφάσισα να απευθύνω επιστολή στον βασιλιά της Αγγλίας ώστε να αποδεσμευτεί ο χρυσός της χώρας μας που βρίσκεται στην Τράπεζα της Αγγλίας. Ο χρυσός αυτός ανήκει στον λαό μας. (Τον χρειαζόμαστε) αυτόν τον χρυσό, για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του σεισμού», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Νωρίτερα χθες, ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ παρότρυνε, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΟΗΕ που έγινε ψηφιακά κι οργανώθηκε από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, να αποδεσμευτούν πόροι της χώρας που έχουν παγώσει σε διεθνές επίπεδο.

Επί προεδρίας του Νικολάς Μαδούρο, η Βενεζουέλα είχε ήδη ζητήσει από το Λονδίνο να αποδεσμεύσει τον χρυσό αυτό, ειδικά την περίοδο της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του COVID. Μάταια. Η βρετανική δικαιοσύνη είχε απορρίψει τα αιτήματα.

Σημειώνεται πως την 26η Ιουνίου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή για τέσσερις μήνες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, για να μην εμποδιστούν οι διεθνείς αποστολές σωστικών συνεργείων και βοήθειας στη χώρα μετά το χτύπημα από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών.

Έκκληση του ΟΗΕ για δωρεές σχεδόν 300 εκατ. δολαρίων

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε χθες Τετάρτη έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους έξι μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατ. πληγέντες του διπλού σεισμού.

«Έχουμε σαφές σχέδιο: χρειαζόμαστε 296 εκατομμύρια δολάρια για να φτάσουμε σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους με κοινωνικοοικονομικές ανάγκες για έξι μήνες. Πρόκειται για σχέδιο με χρονικό περιορισμό», είπε ο Τομ Φλέτσερ από τη Βενεζουέλα, παρεμβαίνοντας μέσω βιντεοσύνδεσης σε συνεδρίαση κρατών μελών του ΟΗΕ.

Η έκκληση προστίθεται σε σχέδιο για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κοστολογημένο στα 632 εκατ. δολάρια, που ανακοινώθηκε στις αρχές της χρονιάς, όταν υπολογιζόταν ήδη πως χρειάζονταν αρωγή σχεδόν 8 εκατομμύρια πολίτες.

Λίγο πριν η χώρα υποστεί την καταστροφή της 24ης Ιουνίου, για το σχέδιο αυτό δεν είχαν εξασφαλιστεί παρά μόνο 115 εκατ. δολάρια, αλλά, έπειτα από αύξηση των συνεισφορών, είναι πλέον διαθέσιμα 300 εκατ. δολάρια.

Ο Τομ Φλέτσερ εξήρε τους δωρητές για τις συνεισφορές που έκαναν αμέσως μετά τους σεισμούς. Αλλά τόνισε πως «έχουμε ακόμη (χρηματοδοτικό) κενό 627 εκατομμυρίων δολαρίων για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες».