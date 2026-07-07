Το πυροσβεστικό όχημα επέστρεφε από επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης, στο ύψος της σήραγγας της Σελλασίας, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο δυστύχημα ενεπλάκη όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, το οποίο επέστρεφε από επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, φέρεται να εξετράπη της πορείας του μέσα στη σήραγγα, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες στο Ι.Χ. να ανασυρθούν νεκροί. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία διεξήχθη με δυσκολία μέχρι την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.