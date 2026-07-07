Το πετρέλαιο Μπρεντ ενισχύεται κατά 28 σεντς ή 0,39%, διαμορφούμενο στα 72,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 29 σεντς ή 0,26%.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη, με τις αγορές να μετατοπίζουν την προσοχή τους από την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς και της ζήτησης.

Το πετρέλαιο Μπρεντ ενισχύεται κατά 28 σεντς ή 0,39%, διαμορφούμενο στα 72,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 29 σεντς ή 0,26%, φτάνοντας στα 68,84 δολάρια το βαρέλι. Παρά την άνοδο, οι τιμές παραμένουν κοντά στα επίπεδα που επικρατούν πριν από την πρόσφατη κρίση με το Ιράν.

Περιορίζεται το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου

Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, η σταδιακή αποκατάσταση της προσφοράς έχει περιορίσει το άμεσο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές, ωστόσο οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τη σταθερότητα της εκεχειρίας, δεδομένης της αβεβαιότητας στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.

Η ανησυχία ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είτε θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα «ολοκληρώσει τη δουλειά», επαναφέροντας το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

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Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και την πορεία ανάκαμψης των εξαγωγών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή αργού σε επίπεδα άνω των 3,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον Ιούνιο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2020 και πάνω από τα προ της κρίσης επίπεδα.

Η ζήτηση από την Κίνα και οι νέες κινήσεις του ΟΠΕΚ+

Οι αναλυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στη ζήτηση, κυρίως από την Κίνα, καθώς θεωρούν ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει σταδιακά τις θετικές εξελίξεις στην προσφορά. Η περαιτέρω πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η πραγματική ζήτηση θα επιβεβαιώσει τις αισιόδοξες προβλέψεις.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, συμφώνησαν σε νέα αύξηση των στόχων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο, μετά από αντίστοιχες αυξήσεις που είχαν αποφασιστεί για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Μεγάλη μείωση στην τιμή του Arab Light

Σε μια ακόμη ένδειξη εντεινόμενου ανταγωνισμού στην αγορά, η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε σημαντική μείωση της επίσημης τιμής πώλησης του βασικού της αργού τύπου Arab Light προς την Ασία για τον Αύγουστο, μειώνοντάς την κατά 1,50 δολάριο ανά βαρέλι σε σχέση με τον μέσο όρο Ομάν/Ντουμπάι.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση των τελευταίων δύο δεκαετιών, σε μια κίνηση που αντανακλά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.