Η καλοκαιρινή άδεια αποτελεί δικαίωμα αναγκαστικού δικαίου και δεν μπορεί να αλλοιώνεται.

Η κανονική άδεια αναψυχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργασιακά δικαιώματα, καθώς έχει ως βασικό σκοπό να εξασφαλίζει στον εργαζόμενο πραγματικό χρόνο ξεκούρασης και αποκατάστασης από την εργασία. Παρότι κάθε χρόνο χιλιάδες εργαζόμενοι και εργοδότες καλούνται να προγραμματίσουν τις θερινές άδειες, ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά το κατά πόσο η άδεια μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά, δηλαδή να «σπάσει» σε περισσότερες από μία περιόδους.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πλέον σαφείς κανόνες, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα μονομερών αποφάσεων από την πλευρά του εργοδότη και ενισχύοντας την προστασία του εργαζομένου.

Όπως επισημαίνει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, η ετήσια άδεια αναψυχής αποτελεί δικαίωμα αναγκαστικού δικαίου και δεν μπορεί να αλλοιώνεται κατά τρόπο που να στερεί από τον εργαζόμενο τον πραγματικό χρόνο ανάπαυσης που εγγυάται η εργατική νομοθεσία.

«Η κατάτμηση της άδειας δεν αποτελεί πλέον επιλογή που μπορεί να επιβάλει μονομερώς ο εργοδότης. Η νομοθεσία απαιτεί τη συναίνεση του εργαζομένου και προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος θα απολαμβάνει ουσιαστική περίοδο ξεκούρασης», σημειώνει.

Πότε επιτρέπεται η κατάτμηση

Με τις πρόσφατες αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας καταργήθηκε η δυνατότητα του εργοδότη να προχωρά μονομερώς στην κατάτμηση της ετήσιας άδειας σε ειδικές περιπτώσεις.

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Σήμερα, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά μόνο όταν πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

υπάρχει έγγραφο αίτημα του εργαζομένου ή ρητή συμφωνία των δύο πλευρών,

συμφωνεί και ο εργοδότης ως προς τον χρόνο χορήγησης των επιμέρους τμημάτων.

Η φιλοσοφία της διάταξης είναι να αποτρέψει πρακτικές κατά τις οποίες η άδεια κατακερματιζόταν σε μεμονωμένες ημέρες, χωρίς να εξυπηρετεί τον πραγματικό σκοπό της, που είναι η αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας του εργαζομένου.

Υποχρεωτική συνεχόμενη περίοδος ανάπαυσης

Ακόμη και όταν συμφωνηθεί η κατάτμηση, ο νόμος θέτει ένα ελάχιστο όριο συνεχόμενης άδειας.

Ειδικότερα, ένα τμήμα της ετήσιας άδειας πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:

πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο,

έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος θα απολαύσει τουλάχιστον μία πλήρη περίοδο πραγματικής ξεκούρασης και δεν θα αναγκαστεί να εξαντλήσει την άδειά του σε διάσπαρτες ημέρες μέσα στη χρονιά.

Δεν αποφασίζει μόνος του ο εργοδότης

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καρούζο, ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στην πράξη είναι η αντίληψη ότι ο εργοδότης μπορεί να αποφασίσει μονομερώς τόσο τον χρόνο όσο και τον τρόπο χορήγησης της άδειας.

Όπως εξηγεί, η άδεια χορηγείται κατά κανόνα ύστερα από συνεννόηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης και αφετέρου τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες του εργαζομένου.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πλησιάζει η καταληκτική προθεσμία για τη χορήγηση της άδειας και υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της νομοθεσίας, ο εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στη χορήγησή της ώστε να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή του.

Σκοπός είναι η πραγματική ανάπαυση

Η εργατική νομοθεσία αντιμετωπίζει την κανονική άδεια ως μέσο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και όχι ως μία απλή διοικητική διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό, ακόμη και όταν η άδεια χορηγείται σε περισσότερα τμήματα, ο τρόπος χορήγησής της δεν πρέπει να ακυρώνει τον σκοπό της. Η κατάτμηση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης εις βάρος του εργαζομένου ούτε να οδηγεί σε συνεχή αναβολή της ουσιαστικής ανάπαυσης.

Ο Γιάννης Καρούζος τονίζει ότι η ισορροπία ανάμεσα στις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και στα δικαιώματα των εργαζομένων αποτελεί βασική αρχή του εργατικού δικαίου. Όπως επισημαίνει, η άδεια αναψυχής δεν είναι προνόμιο που χορηγείται κατά διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, αλλά κατοχυρωμένο δικαίωμα, το οποίο προστατεύεται από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις.

Η κατάτμηση, επομένως, αποτελεί εξαίρεση που εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει κοινή βούληση των δύο πλευρών και με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θα εξακολουθήσει να απολαμβάνει μια ουσιαστική περίοδο συνεχόμενης ανάπαυσης. Στόχος του νομοθέτη είναι να διασφαλίσει ότι η άδεια δεν θα μετατραπεί σε μια σειρά μεμονωμένων ημερών, αλλά θα εξακολουθήσει να υπηρετεί τον βασικό της σκοπό: την προστασία της υγείας, της ευημερίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του εργαζομένου.