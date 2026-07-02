Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και εντός Ιουλίου αναμένεται η νέα ΚΥΑ για τους παιδικούς σταθμούς.

Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026–2027», μέσω του οποίου χιλιάδες οικογένειες εξασφαλίζουν κάθε χρόνο voucher για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και για συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η φετινή ΚΥΑ αναμένεται να περιλαμβάνει αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς εξετάζεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να ενταχθούν περισσότερα παιδιά στο πρόγραμμα. Οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, ωστόσο στόχος είναι να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος για τη φροντίδα των παιδιών τους και μέχρι σήμερα βρίσκονται εκτός των προβλεπόμενων ορίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δράσεις στήριξης των οικογενειών, εξασφαλίζοντας δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

Η επιλογή των δικαιούχων θα βασιστεί και φέτος σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Βασικό ρόλο στη μοριοδότηση θα έχουν το οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση των γονέων, αλλά και ειδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, με στόχο να δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και φέτος για τις οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας ουσιαστικά την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

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Τα εισοδηματικά όρια

Με βάση τα σημερινά κριτήρια για οικογένειες με έως δύο παιδιά το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στις 35.000 ευρώ. Για τρίτεκνες οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ, για οικογένειες με τέσσερα παιδιά στις 41.000 ευρώ και για οικογένειες με πέντε παιδιά στις 44.000 ευρώ.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο προς το τέλος του μήνα και θα ολοκληρωθεί εντός Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Σημαντικό μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τη διαδικασία.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των αιτούντων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών. Παράλληλα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών που συμμετέχουν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία μέσω των ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η περίοδος υποβολής ενστάσεων και στη συνέχεια η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Αυγούστου. Με αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους, ώστε οι παιδικοί σταθμοί να ξεκινήσουν κανονικά τη λειτουργία τους την 1η Σεπτεμβρίου.