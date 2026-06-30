Έρχονται τα «ανοιχτά» Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, μέσω των οποίων θα μπορούν να ασφαλίζονται εργαζόμενοι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι πρόσβαση σε μια συμπληρωματική ή «δεύτερη» σύνταξη, σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), το οποίο παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων «ανοιχτών» Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μέσω των οποίων θα μπορούν να ασφαλίζονται εργαζόμενοι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη ή επαγγελματικό φορέα.

Μέχρι σήμερα ο θεσμός αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και οργανωμένους επαγγελματικούς κλάδους, καθώς η ίδρυση και λειτουργία ενός αυτόνομου ΤΕΑ απαιτεί σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων και υψηλό διοικητικό κόστος. Με το νέο μοντέλο δημιουργούνται πολυεργοδοτικά ταμεία στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν πολλές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των ασφαλισμένων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στη φορολόγηση των παροχών. Το ισχύον καθεστώς, που συνδέει τη φορολογική επιβάρυνση κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, αντικαθίσταται από σύστημα στο οποίο βασικό κριτήριο θα αποτελεί η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος λαμβάνει την παροχή. Όσο πιο κοντά στη συνταξιοδότηση γίνεται η έξοδος από το πρόγραμμα, τόσο ευνοϊκότερη θα είναι η φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα προβλέπονται φορολογικά κίνητρα για τη συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, με στόχο την ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης.

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Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να μεταφέρουν το ασφαλιστικό τους κεφάλαιο από ένα ΤΕΑ σε άλλο, αλλά και μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), χωρίς να χάνουν εισφορές ή επενδυτικές αποδόσεις. Η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως εργαζόμενους που αλλάζουν εργοδότη κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Νέο πλαίσιο

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη την εναρμόνιση βασικών κανόνων λειτουργίας μεταξύ των ΤΕΑ και των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που προσφέρουν ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και ενίσχυση των κανόνων διακυβέρνησης, εποπτείας και ενημέρωσης των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα λειτουργούν περίπου 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με περίπου 55.000 ασφαλισμένους, ενώ τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1% του ΑΕΠ. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνταξιοδοτικού συστήματος και της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης.

Μετά την παρουσίασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή. Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής παροχής μέσω του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.