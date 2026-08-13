Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι στην ΤΕΧΑΝ, με το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας να καλούν σε απεργία την Τρίτη 18 Αυγούστου και συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της εταιρείας στη Δάφνη.

Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία που έχει κηρυχθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου και στη συγκέντρωση που διοργανώνεται στις 10 το πρωί έξω από τα γραφεία της εταιρείας «ΤΕΧΑΝ» στη Δάφνη, απευθύνουν το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ν. Αττικής και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Ήδη από τις αρχές Ιουνίου, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής είχε καταγγείλει ότι οι 49 απολύσεις του Μαΐου αφορούσαν εργαζόμενους που είχαν απασχοληθεί μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ, ζητώντας την ανάκλησή τους.

Τα δύο σωματεία τονίζουν ότι η εταιρεία ενώ συνεχίζει για δεύτερο μήνα το αίσχος των «έναντι», με πλήρη αδιαφορία για τις ανάγκες των εργαζομένων και κρύβεται από τα συνδικάτα με τα στελέχη της να δηλώνουν αναρμόδια να απαντήσουν για τα χρήματα και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, βγάζει ανακοινώσεις απέναντι στους ανταγωνιστές της για την νέα μεγάλη πίτα εκατομμυρίων ευρώ επιδοτήσεων για την προμήθεια των 4.000 μηχανημάτων αυτόματης επιστροφής πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών.

Υπενθυμίζουν ότι «στην ΤΕΧΑΝ έχουν ήδη καταβληθεί 2,1 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του ΔΥΠΑ για επιδότηση των μισθών σε 275 θέσεις εργασίας, ενώ μέσα στο 2026 η εταιρεία συνεχίζει να απολύει εργαζόμενους που απασχολούνταν μέσω αυτού του προγράμματος. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν κατευθυνθεί σε έργα στα οποία η εταιρεία ανέλαβε ως ανάδοχος, μέσα από το ΕΣΠΑ, με ευρωπαϊκή και εθνική δημόσια χρηματοδότηση, καθώς και μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτουν το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας είναι: