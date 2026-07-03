Η απεργία της ΠΕΝΕΝ ανέδειξε τα σοβαρά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες στη γραμμή Ραφήνα – Κυκλάδες, αλλά και τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της περιοχής.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφήνας με την Ένωση να κάνει λόγο για καθολική συμμετοχή των πληρωμάτων και πλήρη εφαρμογή της απεργίας, παρά τη δικαστική απόφαση που είχε κηρύξει την κινητοποίηση παράνομη.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ υποστηρίζει ότι η «επιχείρηση τρομοκρατίας» απέτυχε και ότι η δικαστική απόφαση «έμεινε στα χαρτιά», καθώς η συμμετοχή των ναυτεργατών ήταν μαζική. Όπως αναφέρει, η απεργία που ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν δεμένα όλα τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι της Ραφήνας, ενώ επηρεάστηκαν και πλοία που επρόκειτο να καταπλεύσουν ή να αναχωρήσουν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

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Η Ένωση υποστηρίζει ότι η απεργία ανέδειξε τα σοβαρά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες στη γραμμή Ραφήνα – Κυκλάδες, αλλά και τις σημαντικές ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, οι εγκαταστάσεις του λιμανιού αδυνατούν να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια και επάρκεια επιβάτες, τοπική κοινωνία και πληρώματα, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν τις συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας, με την Ένωση να καταγγέλλει ότι, με αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και των αρμόδιων υπηρεσιών, πλοία οδηγούνται καθημερινά σε αγκυροβόλιο που δεν είναι αναγνωρισμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πληρωμάτων και πλοίων.

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Κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση, στον υπουργό Ναυτιλίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια έχουν εγκαταλείψει τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ραφήνας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια επιβατών και ναυτεργατών. Η Ένωση τονίζει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις και τις παρεμβάσεις της μέχρι να δοθούν λύσεις στα εργασιακά, ασφαλιστικά και ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν τους ναυτεργάτες, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να ανταποκριθούν στα αιτήματά της.

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Η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ

Στο κενό η επιχείρηση τρομοκρατίας, έμεινε στα χαρτιά η δικαστική απόφαση που κήρυξε παράνομη την απεργία. Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ χαιρετίζει την μαζική συμμετοχή των μελών της και όλων των πληρωμάτων στην 24ωρη απεργία που ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί και συνεχίζεται. Η απεργία έβαλε μπλόκο σε όλα τα καράβια που ήταν ελλιμενισμένα αλλά και σε αυτά που θα αποβιβάσουν εντός της ημέρας επιβάτες και οχήματα κατά την διάρκεια της απεργιακής μας κινητοποίησης.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ορθότητα της απόφασης μας να δώσουμε την μάχη για τα εργασιακά προβλήματα των Ναυτεργατών στην γραμμή Ραφήνα-Κυκλάδες. Επίσης αναδείχθηκαν στην κορυφή οι τραγικές ελλείψεις και οι κραυγαλέες ανεπάρκειες του λιμανιού που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες, την τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα επιβαρύνουν τα Ναυτεργατικά προβλήματα. Μαζί με τα παραπάνω η κατάσταση για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων επιδεινώνεται με την απόφαση του ΥΕΝ και των αρμόδιων υπηρεσιών να βγάζουν καθημερινά στο αγκυροβόλιο πλοία την στιγμή κατά την οποία αυτό δεν είναι αναγνωρισμένο και ελλοχεύει καθημερινά ο κίνδυνος ατυχήματος και η απειλή για την ασφάλεια της ζωής των Ναυτεργατών.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ επισήμανε τις βαριές ευθύνες της Κυβέρνησης, του Υπουργού ΕΝ και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που έχουν αφήσει στην τύχη τους…. εδώ και χρόνια τις πεπαλαιωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις θέτοντας την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων κορώνα-γράμματα. Επίσης άσκησε κριτική στην ΠΝΟ για την αφωνία της σε όλα τα σοβαρά προβλήματα που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα στην γραμμή. Η ΠΕΝΕΝ θα συνεχίσει τον αγώνα της μαζί με τους Ναυτεργάτες για όλα τα παραπάνω προβλήματα και επισημαίνει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν και πρέπει να δώσουν θετική απάντηση σε αυτά. Ο αγώνας συνεχίζεται έχοντας στο επίκεντρο τα οξυμένα Ναυτεργατικά προβλήματα και δικαιώματα.

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