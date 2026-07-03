Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είπαμε ότι θα δώσουμε τον λόγο στους πολίτες και αυτό κάνουμε.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε» σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουν σε ακόμα μία μορφή διαλόγου με τους πολίτες.

«Οι πολίτες με ρωτάτε κι εγώ σας απαντώ και σήμερα ξεκινάμε από το πολύ σοβαρό θέμα του στεγαστικού» αναφέρει ο κ. Τσίπρας.

Δείτε αναλυτικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα:

«Α. Τσίπρας: Εσείς ρωτάτε; Εγώ απαντώ.

1η Ερώτηση πολίτη : Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με το κομμάτι της στέγασης. Διότι ψάχνουμε σπίτι και πλέον δεν βρίσκουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ξεπερνάει τον κατώτατο μισθό.

2η Ερώτηση πολίτη: Κύριε Τσίπρα, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για τα ενοίκια μπας και φύγω από τους γονείς μας; Ποτέ;

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Α. Τσίπρας: Και οι δύο έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα είναι εκρηκτικό. Οι νέοι άνθρωποι πράγματι ζουν ακόμα και στα 30 ή στα 35 τους με τους γονείς τους. Το ότι είναι εκρηκτικό το πρόβλημα άλλωστε, το επιβεβαιώνει και η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η οποία λέει ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγης αναλογικά με το εισόδημα είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλησιάζει το 35% του εισοδήματος, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 20%. Ενώ οι τιμές των ακινήτων από το 2017 αυξήθηκαν κατά 87%.

Το ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε. Εμείς στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την ίδρυση μη κερδοσκοπικού δημόσιου φορέα διαχείρισης στεγαστικών δανείων, αλλά και της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Έτσι, ακίνητα που σήμερα μένουν κλειστά, ανενεργά, θα μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνική κατοικία, προσιτή στέγη για όλους, ιδιαίτερα για τους νέους.

Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε φορολογικά αντικίνητρα για την διατήρηση κλειστών κατοικιών, καθώς και πολύ υψηλό φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας προς εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον έλεγχο και τον περιορισμό του Airbnb, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής ζήτησης κατοικίας, αλλά και την κατάργηση της Golden Visa. Με δυο λόγια, η κατοικία είναι δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους».

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