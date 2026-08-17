Τα βήματα σε Ευρωκοινοβούλιο και Κομισιόν και το ερώτημα που ξανανοίγει με τη μεγάλη δίκη της Meta επισημαίνει ο Αρναούτογλου.

Η μεγάλη δικαστική μάχη της Meta που ξεκινά στις ΗΠΑ δεν αφορά μόνο μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, αλλά κάτι που βρίσκεται πλέον σχεδόν σε κάθε σπίτι, υπογραμμίζει ο Σάκης Αρναούτογλου: τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί για να διεκδικούν συνεχώς την προσοχή τους.

Το ατελείωτο scrolling, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι συνεχείς ειδοποιήσεις και οι αλγόριθμοι που μαθαίνουν τι είναι πιθανότερο να κρατήσει έναν χρήστη λίγο περισσότερο μπροστά στην οθόνη βρίσκονται στο επίκεντρο μίας εκ των σημαντικότερων δικαστικών υποθέσεων που έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα η Meta, για την οποία οι αγορεύσεις ξεκινούν στην Καλιφόρνια στις 18 Αυγούστου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει σε ανακοίνωση τα βήματα που έχουν γίνει τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο, όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 15 Ιανουαρίου 2025 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε στην Κομισιόν ερώτηση για την παραπληροφόρηση και τον ρόλο των αυτοματοποιημένων λογαριασμών, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τον Απρίλιο του 2025, μιλώντας με μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», έγινε αναφορά στους αλγορίθμους που γνωρίζουν τις αναζητήσεις και τις προτιμήσεις μας, για τα προσωπικά δεδομένα που αφήνουμε πίσω μας και για την ανάγκη τα παιδιά να έχουν κριτική σκέψη απέναντι σε όσα τους προβάλλει μια ψηφιακή πλατφόρμα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 26 Νοεμβρίου 2025 ψήφισμα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. «Θεωρώ σημαντικό ότι δεν περιορίστηκε σε μια γενική έκκληση για προστασία των παιδιών. Έβαλε στο επίκεντρο τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών και συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η απεριόριστη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι εξαφανιζόμενες ιστορίες και οι συνεχείς ειδοποιήσεις», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

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Στις 10 Ιουλίου 2026 η Κομισιόν ανακοίνωσε προκαταρκτικά ότι ο εθιστικός σχεδιασμός του Instagram και του Facebook παραβιάζει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. «Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής έρευνας βρίσκονται ξανά η απεριόριστη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι ειδοποιήσεις και τα ιδιαίτερα εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων», αναφέρει συμπληρώνοντας πως τώρα ανοίγει η ίδια μεγάλη συζήτηση και στις ΗΠΑ.

Σάκης Αρναούτογλου: Το ερώτημα που ξανανοίγει η δίκη της Meta

«Δεν πρόκειται για τις ίδιες νομικές διαδικασίες και δεν θα ήταν σωστό να εξισώσουμε τις δύο υποθέσεις. Αυτό που φαίνεται όμως όλο και πιο καθαρά είναι ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εξετάζουμε την ευθύνη των κοινωνικών δικτύων», σημειώνει.

Για χρόνια ρωτούσαμε κυρίως τι βλέπει ένα παιδί στο διαδίκτυο. Τώρα αρχίζουμε να ρωτάμε και πώς είναι σχεδιασμένη η πλατφόρμα που του δείχνει αυτό το περιεχόμενο, παρατηρεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Δεν πιστεύω σε μια μάχη εναντίον της τεχνολογίας. Τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο. Θα μάθουν, θα επικοινωνήσουν και θα δημιουργήσουν με εργαλεία που η δική μας γενιά δεν μπορούσε καν να φανταστεί. Το ζήτημα δεν είναι να τους αφαιρέσουμε την τεχνολογία. Το ζήτημα είναι να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία δεν σχεδιάζεται με στόχο να τους αφαιρεί όσο περισσότερο χρόνο μπορεί», τονίζει.

«Ο γονιός έχει ευθύνη. Το κράτος και η Ευρώπη έχουν ευθύνη. Ευθύνη όμως έχουν και οι ίδιες οι εταιρείες που γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι και τα προϊόντα τους», προσθέτει.

Η μεγάλη δίκη της Meta ξανανοίγει λοιπόν ένα απλό ερώτημα, καταλήγει ο Σάκης Αρναούτογλου. «Ποιος βάζει τα όρια όταν απέναντι σε μερικές από τις ισχυρότερες ψηφιακές πλατφόρμες του κόσμου βρίσκεται ένα παιδί; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι πρέπει να τα βάλει μόνο του».