Η Αττική και η Κρήτη στο «στόχαστρο» των βροχών τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά στην Ελλάδα, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε, ωστόσο- συμπληρώνει- τα φαινόμενα θα έχουν στο «στόχαστρο» συγκεκριμένες περιοχές αυτή την εβδομάδα.

Η Αττική θα είναι στο «στόχαστρο» των βροχών τις επόμενες ημέρες, αλλά και η Κρήτη, όπου «ο ήλιος θα είναι ακριβοθώρητος αυτην την εβδομάδα τουλάχιστον στα ορεινά και βορεια τμήματα του νησιού», επισημαίνει σε ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αυτό το σκηνικό του καιρού αναμένεται να κρατήσει έως τις 3 Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια, έως τις 7/10, δεν αναμένονται φαινόμενα.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=8fg5Ys9lack}