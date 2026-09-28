«Για περιστατικό βιαιοπραγίας κατά της νηπιαγωγού» μιλάει ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα περιστατικό βίας κατά παιδιών, αλλά και κατά εκπαιδευτικού σε δεύτερο χρόνο που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, όταν η διευθύντρια της εκπαιδευτικής μονάδας πιάστηκε να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση στα παιδιά την ώρα που εκείνα βρισκόντουσαν στο προαύλιο.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (28/09) με αφορμή, σύμφωνα με όσα έλεγε η εκπαιδευτικός, ζημιές που είχαν προκληθεί στον χώρο του νηπιαγωγείου.

Βίντεο που έγινε viral στα social media δείχνει την διευθύντρια να ουρλιάζει στα παιδιά και να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «Έτσι και χαλάσετε πράγματα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια!» και «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή σας».

Η έκρηξη της εκπαιδευτικού συνεχίζεται, ενώ παρενέβησαν και περαστικοί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τον απρεπή τρόπο που απευθυνόταν στα παιδιά. Εκείνη, του απάντησε «θα φωνάζω όσο θέλω», λέγοντας παράλληλα με δόση ειρωνείας να της δώσει «πέντε χιλιάρικα για της ζημιές».

{https://www.tiktok.com/@angelos_650/video/7690588372305284354}

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Στο νοσοκομείο η διευθύντρια μετά από επίθεση

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε μέσα στη σχολική μονάδα, μετά το περιστατικό.

Η εκπαιδευτικός φέρεται να βρισκόταν στο γραφείο της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

«Πλήρης νομική και θεσμική θωράκιση με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο»

Το παραπάνω περιστατικό καταδίκασε απερίφραστα με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η ΠΔΕ δηλώνει ότι παρέχει πλήρη ηθική, διοικητική και νομική στήριξη στην εκπαιδευτικό. Παράλληλα, έχει κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία για την απόδοση ευθυνών, ενώ ενεργοποιήθηκαν υποστηρικτικές δομές για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή το απαράδεκτο και βαθύτατα θλιβερό περιστατικό σωματικής βιαιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού εντός σχολικής μονάδας της Δυτικής Αττικής, ο Αν. Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη.

Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους.

Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού.

Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση.

Ο Αν. Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος Δρ».

Αίσθηση πάντως προκαλεί ότι στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο που η εκπαιδευτικός συμπεριφέρθηκε στα παιδιά του νηπιαγωγείου.