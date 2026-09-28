Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο στοχευμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης περιορίζουν σημαντικά το κόστος ψύξης χωρίς να εκτοξεύεται ο λογαριασμός ρεύματος.

Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών στη στέγη, μιας μπαταρίας αποθήκευσης και μιας αντλίας θερμότητας τύπου mini-split μετέτρεψε τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος από μια σταθερή μηνιαία επιβάρυνση σε σχεδόν μηδενικό κόστος, ενώ ορισμένους μήνες έχει ακόμη και πιστωτικό υπόλοιπο.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο στοχευμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το κόστος ψύξης, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση στο σπίτι.

Η αλλαγή ήρθε μετά την εγκατάσταση του mini-split

Περίπου έναν χρόνο μετά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, ο χρήστης του Reddit ανέφερε ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ανερχόταν κατά μέσο όρο σε περίπου 100 δολάρια τον μήνα. Όπως ανέφερε, αυτό άλλαξε μετά την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας mini-split ισχύος 1,5 τόνου στο κυρίως υπνοδωμάτιο.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η μονάδα είναι ρυθμισμένη στους 70 βαθμούς Φαρενάιτ κατά τη διάρκεια της ημέρας και στους 65 βαθμούς τη νύχτα. Αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή, ο ψυχρός αέρας διαχέεται στο υπόλοιπο σπίτι, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να λειτουργεί το κεντρικό κλιματιστικό.

«Το mini-split είναι τόσο αποδοτικό που μπορεί να λειτουργεί με την μπαταρία όλη τη νύχτα και το πρωί να υπάρχει ακόμη διαθέσιμη φόρτιση», έγραψε ο ιδιοκτήτης.

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Ένας σχολιαστής στη σχετική συζήτηση έγραψε: «Όμορφο γράφημα ενέργειας και είναι υπέροχο να βλέπεις την μπαταρία να τροφοδοτεί το σπίτι σου όλη τη νύχτα».

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ακόμη ότι το σπίτι συνήθως είτε έχει μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο με το δίκτυο είτε διοχετεύει σε αυτό περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνει σύμφωνα με το shopping.yahoo.com.

Πώς λειτουργεί η αντλία θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας mini-split μεταφέρουν θερμότητα αντί να την παράγουν, γεγονός που μπορεί να τις καθιστά πολύ πιο αποδοτικές από παλαιότερα συστήματα ψύξης. Για ένα νοικοκυριό που είχε μηνιαίο λογαριασμό περίπου 100 δολαρίων, η εξάλειψη αυτού του κόστους θα μπορούσε να μεταφραστεί σε εξοικονόμηση περίπου 1.200 δολαρίων τον χρόνο, χωρίς να υπολογίζεται το αρχικό κόστος του εξοπλισμού και της εγκατάστασης. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης έθεσε, πάντως, στο επίκεντρο και ένα άλλο ζήτημα: την ενεργειακή κατάσταση των παλαιότερων κατοικιών.

«Η πραγματικότητα για τα περισσότερα παλαιότερα σπίτια στις ΗΠΑ είναι ότι έχουν πολλές διαρροές. Ακόμη και οι ελάχιστες βελτιώσεις στο κέλυφος του κτιρίου μπορούν να αποδώσουν πολύ περισσότερο από όσα μπορεί να προσφέρει η υψηλή τεχνολογία», έγραψε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι πιστεύει πως το σύστημα διαθέτει μία μπαταρία χωρητικότητας 10 kWh.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντλία της πισίνας λειτουργεί για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής της παραγωγής από τα φωτοβολταϊκά.

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών

Για όσους ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν ένα αντίστοιχο σύστημα, η EnergySage προσφέρει εργαλεία για τη σύγκριση προσφορών από τοπικούς εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, χωρίς να απαιτείται η παροχή στοιχείων επικοινωνίας εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να προχωρήσει.

Σύμφωνα με την EnergySage, μέσω της πλατφόρμας ο μέσος καταναλωτής μπορεί να εξοικονομήσει έως και 10.000 δολάρια από την αγορά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ο χάρτης ηλιακής ενέργειας της πλατφόρμας παρουσιάζει επίσης το μέσο κόστος ενός οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος ανά πολιτεία, καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιμα κίνητρα και προγράμματα ενίσχυσης. Η προσθήκη μπαταρίας αποθήκευσης σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να αυξήσει την ενεργειακή αυτονομία μιας κατοικίας.

Αντίστοιχα παραδείγματα

Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες.

Στη Μασαχουσέτη, ο συνδυασμός mini-split και net metering άφησε έναν ιδιοκτήτη με πλεόνασμα 4.100 kWh.

Στην Αυστραλία, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20 kW έκανε τις διακοπές ρεύματος ουσιαστικά «αόρατες» για μια κατοικία και δημιούργησε πιστωτικό υπόλοιπο 545 δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια περιόδου με θερμοκρασίες περίπου 33 βαθμών Κελσίου, φωτοβολταϊκά στη στέγη τροφοδότησαν τον κλιματισμό ολόκληρου του σπιτιού και δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ παρέμεινε διαθέσιμη επιπλέον ενέργεια.