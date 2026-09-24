Τι πρέπει να λάβουν υπ΄όψιν οι ιδιοκτήτες πριν επιλέξουν σύστημα θέρμανσης.

Η άνοδος του κόστους θέρμανσης οδήγησε έναν ιδιοκτήτη κατοικίας στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ να αναρωτηθεί ποιο από τα δύο συστήματα που διαθέτει θα πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο: τον λέβητα πετρελαίου ή την αντλία θερμότητας τύπου mini-split.

Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε την περίπτωσή του σε συζήτηση στο Reddit, αναφέροντας ότι διαθέτει «λέβητα πετρελαίου και αντλία θερμότητας/mini-split». Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει πιστωτικό υπόλοιπο 700 δολαρίων στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της Eversource, λόγω πλεονάζουσας παραγωγής από το φωτοβολταϊκό του σύστημα.

Το ερώτημά του ήταν πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα τα δύο συστήματα, καθώς το πετρέλαιο έχει γίνει ιδιαίτερα ακριβό.

Η αντλία θερμότητας ως βασική επιλογή

Η γενική κατεύθυνση των απαντήσεων ήταν να χρησιμοποιεί την αντλία θερμότητας για όσο μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά και να διατηρεί τον λέβητα πετρελαίου ως εφεδρική λύση, ιδιαίτερα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή σε περιόδους πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Ένας από τους συμμετέχοντες, συγκρίνοντας το κόστος λειτουργίας των δύο συστημάτων, υποστήριξε ότι με τις μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ και τιμή πετρελαίου θέρμανσης 4,69 δολάρια, η αντλία θερμότητας αποτελεί φθηνότερη επιλογή μέχρι τη χαμηλότερη θερμοκρασία για την οποία έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί.

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Ωστόσο, άλλοι χρήστες επισήμαναν ότι οι εθνικοί μέσοι όροι δεν αρκούν για μια ασφαλή σύγκριση. Όπως σημείωσαν, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη Μασαχουσέτη μπορεί να φτάνει περίπου τα 0,34 δολάρια ανά kWh, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η μόνωση του σπιτιού, η απόδοση του εξοπλισμού και η εξωτερική θερμοκρασία.

Γιατί οι αντλίες θερμότητας μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια

Η επιλογή μεταξύ των δύο συστημάτων γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη, καθώς περισσότερα νοικοκυριά εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικές συσκευές υψηλής απόδοσης.

Σε αντίθεση με έναν λέβητα, η αντλία θερμότητας δεν παράγει θερμότητα μέσω καύσης. Μεταφέρει θερμότητα από το ένα σημείο στο άλλο, γεγονός που μπορεί να της επιτρέψει να λειτουργεί με υψηλή ενεργειακή απόδοση υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Η εξοικονόμηση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν η αντλία θερμότητας συνδυάζεται με φωτοβολταϊκά. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, το πιστωτικό υπόλοιπο από την ηλιακή παραγωγή μειώνει άμεσα το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι πρέπει να υπολογίσει ένας ιδιοκτήτης

Μια πρακτική προσέγγιση είναι η αντλία θερμότητας να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών θέρμανσης όταν λειτουργεί αποδοτικά, ενώ ο λέβητας πετρελαίου να παραμένει διαθέσιμος για τις πιο δύσκολες και ψυχρές συνθήκες.

Το τελικό κόστος, ωστόσο, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, η εξωτερική θερμοκρασία και τα χαρακτηριστικά της ίδιας της αντλίας θερμότητας.

Σε περιοχές όπου υπάρχουν ειδικά τιμολόγια ή εκπτώσεις για τη χρήση αντλιών θερμότητας, η οικονομική διαφορά μπορεί να μεταβληθεί περαιτέρω. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση των πραγματικών τοπικών τιμών και της απόδοσης κάθε συστήματος είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε απόφαση.